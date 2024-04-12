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Роззброєння Придністров'я: дипломат назвав основні умови

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Роззброєння Придністров'я: дипломат назвав основні умови
Утилізацію боєприпасів та озброєння зі складів у Ковбасній, миротворчу місію в Молдові та присутність військ РФ треба розглядати у пакеті
фото: Іліє Гулка

Пріоритетом для забезпечення надійнішого діалогу має стати виведення російських військ з Молдови 

Питання утилізації боєприпасів в Ковбасній має обговорюватися одночасно з виведенням російських військ з Молдови. Про це заявив посол з особливих доручень МЗС України з питань придністровського врегулювання Паун Роговей, передає кореспондент «Главкому».

«В цілому, ці питання (питання утилізації боєприпасів та озброєння зі складів у Ковбасній, присутність російських військ в Молдові та миротворча місія в Молдові – ред.) треба розглядати у пакеті: виведенням російських військ, утилізація застарілих боєприпасів і переформатування миротворчої місії у цивільну міжнародну. Все це має призвести до демілітаризації регіону, що є дуже важливим для нас, що, відповідно створить сприятливі умови для ведення діалогу», – наголосив Роговей.

Дипломат підкреслив, що Україна підтримує позицію Кишинева та європейських партнерів, що так звана «миротворча місія не є дієвою» і потребує переформатування для забезпечення нормальних умов, в тому числі для переговорного процесу.

«Ми бачимо доцільним переформатування цієї місії на цивільну з залученням широкого кола [учасників]», – відзначив він.

За словами Роговея, виведення військ країни-агресорки з території сусідньої Молдови має стати пріоритетом, тому що саме це забезпечить більш надійний діалог.

Паун Роговей підкреслив, що представники невизнаного Придністров’я готові до різних форматів переговорів в рамках врегулювання. «Позиція Україна чітка і ми про неї неодноразово заявляли: України не бачить можливим сідати за один стіл із країною-агресоркою, з Російською Федерацією», – повідомив він та додав, що діалог між Кишиневом та Тирасполем триває, як формальний, так і неформальний.

Нагадаємо, Україна готова розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг на території невизнаного Придністров’я. Паун Роговей наголосив, що наша країна висловила готовість розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг для громадян України на території так званого Придністров’я, але для цього є дві вимоги.

До слова, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу. 

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Теги: зброя посол Україна Придністров'я Молдова військові

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