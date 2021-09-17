Не Київ. Визначено найкраще за рівнем якості життя українське місто

Вінниця не вперше лідирує у різноманітних рейтингах українських міст

Опитування мешканців міст проводилось у 2021 році

Лідером серед українських міст за рівнем задоволеності мешканців послугами та комфортом, які їм забезпечує місцева влада, стала Вінниця. Такі результати Українського муніципального опитування 2021 року, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (МРІ), повідомляє НВ.

Також до трійки лідерів увійшли Луцьк та Івано-Франківськ.

На лідерство 370-тисячної Вінниці в рейтингу українських міст вплинув потужний IT-кластер, у якому працюють тисячі розробників та інженерів, а також висока трудова мобільність завдяки потягу Інтерсіті, що регулярно курсує до Києва.

Інфографіка: nv.ua

41% вінничан кажуть, що відчувають себе абсолютно безпечно, коли вночі йдуть пішки містом, навіть якщо це віддалений від центру район.

59% містян упевнені, що їхнє місто – досить сучасне та вдало використовує технологічні інновації.

Водночас 74% вінничан підтримують вектор розвитку міста, наголошується в дослідженні.

Нагадаємо, нещодавно Вінниця відсвяткувала День міста.

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