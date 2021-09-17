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    Українці розповіли, чи підтримують Євроінтеграцію та вступ до НАТО

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    Понад половина українців&nbsp;висловили схвальне ставлення до євроінтеграції - Українці розповіли, чи підтримують Євроінтеграцію та вступ до НАТО
    Понад половина українців висловили схвальне ставлення до євроінтеграції
    Фото з відкритих джерел

    Євроінтеграцію підтримують 56% українців, вступ до НАТО – 51%

    56% громадян України наразі підтримують економічну інтеграцію України з Європейським Союзом. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

    Так, загалом 56% опитаних українців висловили схвальне ставлення до євроінтеграції України. Порівняно з минулим роком кількість людей, які підтримують такий курс держави, збільшилася на 4% (2020 рік – 52%).

    Окрім цього, 51% українців підтримують вступ України до НАТО. Торік цей показник становив 49%.

    Найбільше схвалення вступу України до ЄС та НАТО спостерігається у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій, Київській областях. Водночас менше підтримують такі курси держави в Харківській, Одеській областях та в Сєвєродонецьку.

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    Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк. Опитування проведено на основі вибірки, яка включала 19 196 респондентів.

    Нагадаємо, лідером серед українських міст за рівнем задоволеності мешканців послугами та комфортом, які їм забезпечує місцева влада, стала Вінниця.

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    Теги: ЄС Маріуполь НАТО рейтинг українці
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    Українці розповіли, чи підтримують Євроінтеграцію та вступ до НАТО