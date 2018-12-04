Соцопитування показало, яку країну найбільше не люблять українці графіка



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52% опитаних українців ставляться до РФ «холодно» або «дуже холодно»

Більше половини українців негативно ставляться до Росії

50% українців відчувають «тепле» або «дуже тепле» ставлення до Польщі, тоді як 52% - «холодне» або «дуже холодне» ставлення до Росії.

Про це свідчить дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», яке проводилося на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Найтепліше ставлення опитані громадяни України відчувають до Польщі (50%), Європейського Союзу в цілому (49%) та Білорусі (47%). Відсоток опитаних українців, які ставляться до цих країн (та об’єднання) «холодно» або «дуже холодно» відносно невеликий: Польща (5%), ЄС (8%), Білорусь (6%).

Лідером антипатій українців є Росія. 20% опитаних ставляться до РФ «дуже тепло» або «тепло», тоді як 52% - «холодно» або «дуже холодно».

До Румунії «дуже тепле» або «тепле» ставлення відчувають 21% опитаних, «холодне» або «дуже холодне» - 12%.

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До Угорщини «дуже тепле» або «тепле» ставлення відчувають 23% опитаних, «холодне» або «дуже холодне» - 17%.

Разом з тим Румунія є лідером серед країн, до яких українці ставляться нейтрально (62%).

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 29 вересня по 14 жовтня 2018 р. Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2,0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61,8%.

До слова, українці найбільше довіряють армії. Загальна довіра до інституцій дещо росте.