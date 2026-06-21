Зеленський привітав українців з Днем батька

Президент: Тато – це про захист і безпеку

Сьогодні, 21 червня, президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Днем тата. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Тато – це про захист і безпеку. І сьогодні це набуло ще глибшого змісту, бо українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього», – наголосив президент.

За словами Зеленського, бути татом в Україні сьогодні – це особлива мужність і особлива любов.

«Дякуємо всім українським татам за турботу і силу. Всім, хто обороняє Україну, хто щодня робить усе можливе заради родини і дітей. Тим, хто навчає, надихає і підтримує. Хай у кожної української родини буде те, за що ми боремося, – мирне й безпечне майбутнє. З Днем батька!», – підсумував глава України.

Нагадаємо, щороку, у третю неділю червня, в Україні відзначають День батька. Це свято присвячене всім татусям – тим, хто щодня підтримує своїх дітей, навчає їх життєвої мудрості та залишається опорою для родини навіть у найскладніші часи. «Главком» підготував добірку найкращих привітань, листівок і теплих слів для татусів, а також розповідає про історію свята та його особливе значення для українців сьогодні.