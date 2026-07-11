11 липня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 11 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 липня в Україні вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії, а у світі відзначають Всесвітній день народонаселення та Всесвітній день стрибків з парашутом. До кінця року залишається 173 дні. Православні вшановують пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 липня 2026 року.

Зміст

Пам'ятні дати в Україні

День пам'яті жертв Волинської трагедії

11 липня в Україні вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії – масштабного польсько-українського етнічного конфлікту 1943–1944 років, кульмінація якого припала на 11 липня. Це одна з найболючіших сторінок спільної історії українців та поляків: збройні сутички та взаємні етнічні чистки забрали десятки тисяч людських життів, переважно серед цивільного населення. Ключовим завданням сьогодні є збереження пам'яті без маніпуляцій та підтримка справжнього діалогу і примирення між двома народами.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день народонаселення

Щороку 11 липня за рішенням ООН відзначають Всесвітній день народонаселення. Дату обрано на честь 11 липня 1987 року – дня, коли населення Землі перевищило п'ять мільярдів осіб. Свято покликане привернути увагу до глобальних демографічних проблем: нерівномірного розподілу ресурсів, старіння населення, доступу до охорони здоров'я та освіти.

Всесвітній день стрибків з парашутом

Неофіційне міжнародне свято, присвячене парашутному спорту та екстремальним стрибкам. Цього дня парашутисти по всьому світу збираються на аеродромах і організовують показові стрибки.

Релігійні свята та їхня історія

Свята рівноапостольна княгиня Ольга

11 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги – першої правительки Русі, яка прийняла християнство. Ольга народилася близько 890 року, а після загибелі чоловіка, князя Ігоря, стала регентом при малолітньому сині Святославі і фактичним правителем держави. Близько 957 року вона охрестилася у Константинополі, отримавши ім'я Олена. Попри те що Ольга не нав'язувала нову віру синові, саме її місіонерська діяльність підготувала ґрунт для хрещення Русі за князя Володимира. Церква вшановує її як рівноапостольну – тобто таку, чий подвиг прирівнюється до апостольської місії.

Народні вірування та прикмети

Спекотна і сонячна погода цього дня – на багатий урожай зернових.

Безвітряна погода, за якої ліс сильно шумить, – на швидкий дощ.

Гучний гуркіт грому – до затяжної негоди.

Зозуля перестала кувати – зима прийде дуже рано.

Що не можна робити сьогодні

Не можна займатися домашніми справами – прати, прибирати та шити.

Заборонено хвалитися своїми досягненнями – за повір'ям, можна все втратити.

Не рекомендується давати або брати в борг гроші.

Не варто лінуватися та пліткувати.

Історичні події

1195 рік – при Аларкосі армія Альмохадів розгромила військо кастильського короля Альфонса VIII. На честь перемоги в Севільї спорудили велику вежу, увінчану позолоченою кулею.

1533 рік – Папа Климент VII оголосив, що шлюб Генріха VIII з Катериною Арагонською дійсний, і відлучив короля від церкви. Це поклало початок розриву між Англією і Папською державою.

1700 рік – засновано Берлінську академію наук.

1888 рік – у Києві на Софійській площі відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому з нагоди 900-річчя хрещення Русі.

1944 рік – засновано Українську Головну Визвольну Раду.

2008 рік – компанія Apple відкрила App Store.

2014 рік – внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинули 36 українських військових. Серед них – генерал-майор Ігор Момот, якому посмертно присвоєно звання Героя України.

2021 рік – у фіналі Євро-2020 збірна Італії в серії пенальті перемогла Англію з рахунком 3:2.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Ольга, Олена, Лев, Аркадій, Іларіон.