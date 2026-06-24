24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 24 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 червня в Україні відзначають Різдво Іоана Хрестителя, з яким співпадає народне свято Івана Купала. До кінця року залишається 190 днів. У світі також відзначають День басейну, Всесвітній день історії та Міжнародний день феї.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

Івана Купала

В Україні свято Івана Купала цього року відзначатимуть у ніч з 23 на 24 червня. Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дата Різдва Івана Хрестителя змістилася на тринадцять днів раніше, тож головні купальські обряди тепер припадають на час, максимально наближений до астрономічного літнього сонцестояння.

Серед головних традицій свята – купальське вогнище, яке розпалюють біля водойм: через нього стрибають, щоб очиститися від негативу, а пари стрибають, тримаючись за руки, аби перевірити міцність стосунків. Дівчата ворожать на вінках – пускають по воді сплетені з польових квітів вінки зі свічками: якщо вінок пливе рівно і швидко, дівчину чекає кохання, якщо крутиться на місці чи пристає до берега – доведеться зачекати. Вважається також, що зібрані в купальську ніч трави мають найбільшу цілющу й магічну силу.

Міжнародні та національні свята

День басейну

24 червня у світі відзначають неофіційне свято – День басейну, точніше – День плавання по колу (Swim a Lap Day). Подія пропонує ідеальне літнє рішення: потренуватися, не перегріваючись, і водночас отримати задоволення від плавання.

Всесвітній день історії

Неофіційна дата покликана нагадати про важливість збереження історичної спадщини, вивчення минулого та усвідомлення його впливу на сучасність і майбутнє.

Міжнародний день феї

Це свято для кожного, хто вірить у світ фей, – малого чи дорослого. Водночас це нагода зануритися в історію, народний фольклор і традиції, у яких феї завжди були не просто частиною, а головними героїнями.

Релігійні свята та їхня історія

Різдво Іоана Хрестителя

24 червня віряни згадують і шанують пам'ять Іоана Хрестителя – одного з найбільш шанованих святих, попередника Ісуса Христа (звідси його назва Предтеча) та його хрестителя. Святий Іван Хреститель є одним із найважливіших святих у християнській традиції: він був пророком, який передбачив прихід Христа і хрестив його у річці Йордан. Свято має давнє походження – його відзначають з IV століття.

Народні вірування та прикмети

Вранці з'явився густий туман – на ясне небо.

Сильно пахнуть липа і жасмин – незабаром буде дощ.

Якщо рано вранці повітря затхле та задушливе – чекайте грози.

Що не можна робити 24 червня:

Не можна купатися у річці після заходу сонця – за повір'ям, у цей час русалки можуть потягнути на дно.

Заборонено лаятися та сваритися з близькими.

Не варто шкодити природі та смітити.

Не рекомендується займатися рукоділлям і важкою фізичною працею.

Історичні події

1099 рік – засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського.

1497 рік – дослідник Джон Кабот висадився на території сучасного Ньюфаундленду й проголосив її власністю англійського короля Генріха VII – перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки.

1717 рік – представники британських масонських лож заснували Велику ложу Англії, об'єднавши всі ложі під єдиним керівництвом.

1793 рік – Французький Конвент прийняв першу республіканську конституцію, яка проголошувала верховенство влади народу.

1812 рік – армія Наполеона чисельністю до 600 тисяч вояків перетнула річку Німан і вступила на територію Російської імперії.

1894 рік – на конгресі в Парижі за ініціативою барона П'єра де Кубертена ухвалено рішення про утворення Міжнародного олімпійського комітету та проведення Олімпійських ігор раз на чотири роки.

1917 рік – на Софійській площі в Києві Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради.

1948 рік – за наказом Сталіна СРСР розпочав блокаду Західного сектора Берліна, у якому проживало понад 2,5 мільйона людей.

1982 рік – Жан-Лу Кретьєн став першим французьким космонавтом, вирушивши в космос на радянському «Союзі-Т6».

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Іван, Феофіл, Ян.