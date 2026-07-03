Яке релігійне свято відзначається 4 липня 2026: традиції та молитва

Свята 4 липня в церковному календарі – День пам'яті святителя Андрія, архієпископа Критського

4 липня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святителя Андрія, архієпископа Критського. Це свято присвячене одному з найвидатніших богословів і церковних поетів Візантії, автору Великого покаянного канону.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святителя Андрія, архієпископа Критського

Святитель Андрій народився в VII столітті в Дамаску. За переказом, він мовчав від народження аж до семи років, але після першого причастя заговорив. Відтоді хлопець почав вивчати Святе Письмо та богословські науки, а у 14 років вирушив до Єрусалима, де постригся в ченці в монастирі преподобного Сави Освяченого.

Незабаром молодий чернець заслужив повагу суворим подвижницьким життям і глибокими знаннями. Після Шостого Вселенського собору 680 року Андрія закликали до Константинополя, де він служив архідияконом у храмі Святої Софії, а пізніше став архієпископом Гортини на острові Крит.

Святитель Андрій прославився як проповідник і поет – його твори відрізняються вишуканим стилем і глибиною богословської думки. Він вважається засновником нової форми богослужбового співу – канону. Найвідоміший із його творів, Великий покаянний канон, і досі читають під час Великого посту. Загалом перу святителя приписують понад сімдесят піснеспівів, зокрема канон на Різдво Христове та стихири на Стрітення Господнє.

Цього ж дня православна церква вшановує пам'ять преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця, священномученика Феодора, єпископа Киринейського, а також мучеників Феодота і Феодотії.

Молитва дня

До святителя Андрія Критського звертаються з проханнями про зцілення від немовляти, дар красномовства, захист від бід та зміцнення віри.

О, пресвятий святителю Андрію, архієпископе Критський, великий угоднику Божий! Зглянься на нас, грішних і недостойних, що припадають до святої ікони твоєї. Ти, що від народження недуг німоти подолав і словом Божим просвітив душі вірних, моли Всемилостивого Бога нашого, щоб зцілив наші душевні й тілесні недуги та визволив нас від усяких бід і напастей. Навчи нас, отче, каятися у гріхах наших і жити за заповідями Господніми. Пошли нам мир, спокій і благословення на всі добрі діла. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Андрій Налива, оскільки саме в цю пору починає наливатися колоссям овес та інші озимі культури. За традицією в цей день готували вівсяну кашу, а дівчата варили вівсяний кисіль – вважалося, що це прискорює одруження.

Якщо 4 липня хмарне небо – чекайте ясної та теплої погоди.

Почули грім – варто чекати граду, а дощі йтимуть до кінця літа.

Пожовкле листя на деревах вже з'явилося – осінь буде ранньою.

Багато ягід у лісі – зима обіцяє бути суворою.

Дощ у день Андрія Налива – добрий знак: обіцяє багатий урожай.

Що не можна робити

За народними віруваннями, цього дня не варто давати чи позичати гроші – це до фінансових труднощів. Не радили приймати важливих рішень і починати нові справи зранку: вважалося, що до обіду все складеться невдало. Також уникали сварок і лихослів'я та не відмовляли в допомозі тим, хто її просив.