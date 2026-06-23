Яке релігійне свято відзначається 24 червня 2026: традиції та молитва

Свята 24 червня в церковному календарі – Різдво святого Іоана Хрестителя

24 червня православна церква відзначає Різдво Іоана Хрестителя – одне з небагатьох свят, коли вшановують саме день народження святого, а не день його смерті. Це свято присвячене пророку, який хрестив Ісуса Христа у водах Йордану та став останнім провісником приходу Месії.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Різдво святого Іоана Хрестителя

24 червня за новоюліанським календарем церква вшановує народження Іоана Предтечі – одного з найбільших свят церковного року. Православна традиція виокремлює лише три свята на честь дня народження: Різдво Христове, Різдво Богородиці та Різдво Іоана Хрестителя. Така виняткова честь свідчить про особливу роль пророка в історії спасіння.

Секретар-референт Чернівецько-Буковинської єпархії Православної церкви України Ігор Луцан пояснює, що в основі церковного свята лежить євангельська подія та прославлення великого пророка Божого, а в центрі уваги – його подвиг аскетичного життя й проповідь покаяння.

«В основі церковного свята лежить історична євангельська подія та прославлення великого пророка Божого. У центрі уваги перебуває особистість святого Іоана, його подвиг аскетичного життя та проповідь покаяння і свідчення про Христа», – зазначив Ігор Луцан.

Дата свята збігається з періодом літнього сонцестояння, що символічно перегукується зі словами самого пророка про те, що Христу належить рости, а йому – меншати.

Чому свято плутають з Іваном Купала

За словами священника, потрібно чітко розрізняти церковну традицію та народний фольклор. Купальські обряди – стрибки через вогонь, пошуки «цвіту папороті», ворожіння – мають дохристиянське походження і збереглися в народі після Хрещення Русі, оскільки збігалися за часом зі святом Різдва Хрестителя.

«Колись люди поклонялися силам природи та вірили в особливу силу сонця, вогню, води й родючості. Після Хрещення Русі частина цих звичаїв збереглася в народних традиціях, адже не зникли миттєво», – пояснив Луцан.

Священник наголошує: церква завжди застерігала від подібних практик, оскільки вони відвертають людину від довіри до Бога. Так само немає жодних церковних підстав для поширеного повір'я про небезпеку купання у водоймах цього дня через нібито активність русалок – ці уявлення походять із дохристиянських вірувань і не мають стосунку до вчення церкви.

Молитва дня

У день Різдва Іоана Хрестителя віряни звертаються до пророка з молитвою про покаяння, духовне очищення та зміцнення віри – адже саме з цього закликав починати свій шлях до Христа сам Предтеча.

Хрестителю Христовий, проповіднику покаяння, каючогося не погордуй мною, але, сполучаючись із воїнами небесними, молися до Владики за мене, недостойного, унилого, немічного і печального, що в багато бід упав, змученого бурхливими помислами мого розуму. О, Хрестителю Христовий, чесний Предтече, крайній пророче, перший у благодаті мученику, постників і пустельників наставнику, чистоти учителю і ближній друже Христовий! Тебе молю, до тебе вдаюся: не відкинь мене від твого заступництва, але підніми мене, що впав у багато гріхів. Обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням. Амінь.

Цього дня також традиційно просять святого Іоана про прийняття важливих рішень, духовну підтримку в скрутні часи та зцілення від недуг – зокрема від головного болю, з яким, за повір'ям, до Хрестителя звертаються найчастіше.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 24 червня традиційно асоціюється зі святом Івана Купала, яке за новоюліанським стилем тепер припадає саме на ніч проти цієї дати. Попри язичницьке походження обрядів, до прикмет дня предки ставилися з особливою увагою:

Рясна ранкова роса – до гарного, врожайного літа.

Ясний світанок цього дня – ознака щедрого врожаю.

Дощ 24 червня вважався прикметою вологого літа.

Лікарські трави, зібрані напередодні свята, вважалися найцілющими.

Що не можна робити

За народними віруваннями, цього дня уникали важкої фізичної роботи, прибирання, прання та шиття. Не варто було сваритися, лихословити чи бажати зла іншим. Заборона купатися у водоймах у ніч проти свята – суто фольклорне повір'я, пов'язане з русалками, і не має церковного підґрунтя.