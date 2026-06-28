28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 28 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 червня в Україні відзначається День Конституції та День молодіжних і дитячих громадських організацій, а у світі Міжнародний день пірсингу та День молочного шоколаду. Віряни вшановують перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Конституції України

28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України – першу Конституцію незалежної української держави. Депутати працювали над проєктом, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня.

Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали всі спірні статті проєкту – про державні символи в України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні. Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.



Прийняття конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Дана конституція діє і сьогодні. Відповідно до Конституції, день прийняття Основного Закону є державним святом – Днем Конституції України.

День молодіжних і дитячих громадських організацій України

З метою сприяння розвитку дитячого та молодіжного громадського руху, на підтримку ініціативи громадських організацій 27 червня 2008 року Президент України підписав Указ № 599/2008 «Про День молодіжних та дитячих громадських організацій», в якому День молодіжних та дитячих громадських організацій України вирішено відзначати щорічно кожне третю неділю травня.

Згідно з Указом Президента № 600/2011 від 24 травня 2011 року: Внести до Указу Президента України від 27 червня 2008 року N 599 «Про День молодіжних та дитячих громадських організацій» зміну, замінивши слова «у третю неділю травня» словами «в останню неділю червня».



Характерною ознакою сучасного розвитку молодіжного та дитячого громадського руху є добровільність вступу до організації. Це безумовно повинно залишатися нормою їхньої діяльності. Основою для формування молодіжних і дитячих громадських об’єднань є не тільки навчальні заклади всіх типів і рівнів, а й установи додаткового виховання і освіти, клуби за місцем проживання, центри та заклади для молоді і так далі. Діти – наше майбутнє. Виховання високої моральності і моралі в молодому поколінні на основі їхніх інтересів, є запорука благополуччя і успіху всього Держави. У 2026 році День молодіжних і дитячих громадських організацій України припадає на 28 червня.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пірсингу

Дату обрали на честь дня народження такого собі Джима Ворда, якого вважають батьком сучасного пірсингу. Він у 70-х роках відкрив у Каліфорнії перший у світі професійний салон і перший почав крутити всі ці звичні зараз титанові штанги, кільця та банани.

У цей день народ зазвичай масово штурмує салони, бо майстри часто підганяють під свято хороші знижки на проколи або прикраси.

День молочного шоколаду

Кожен рік 28 червня у США святкують Національний день молочного шоколаду, який був заснований Асоціацією кондитерів. Для ласунчиків та шанувальників шоколадної продукції, звісно, кордонів не існує, то шоколадне свято завдяки соцмережам поширилося світом.

Цей продукт вперше виник у 1839 році на фабриці німецької компанії Jordan & Timaeus. Але в ті часи він мав вигляд гарячого напою. Через 30 років швейцарський кондитер Даніель Петер знайшов спосіб, як зробити ці ласощі твердими. С тих пір ласуни всього світу вважають молочний шоколад одним із смачніших сортів.

Головним інгредієнтом шоколаду є какао-боби. Деякі народи вважали їх священною їжею, яку боги волелюбності подарували людям. Вживання зерен какао підвищувало рівень енергії, змушувало мізки працювати більш активно, рятувало від багатьох захворювань.

Релігійні свята та їхня історія

День перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана

Ці святі, які жили за часів пізньої Римської імперії, є одними з найшанованіших лікарів у християнській традиції. Своє прізвисько «безсрібники» вони отримали через те, що зцілювали хворих абсолютно безкоштовно. Кир та Іван поєднували медичну допомогу з щирою молитвою, духовною розрадою та глибокою вірою.

Після їхньої мученицької кончини перенесення мощей святих стало знаковою подією для ранньої Церкви, символізуючи тріумф життя над смертю. На честь цієї події у різних куточках християнського світу зводили храми, а віряни збиралися на урочисті богослужіння. І сьогодні святі Кир та Іван вважаються небесними покровителями медиків і пацієнтів, до яких звертаються з молитвами про одужання.

Народні вірування та прикмети

Ясне і сонячне небо – літо буде спекотним, але з невеликою кількістю дощів.

Повіяв північний вітер – найближчим часом чекайте на похолодання.

Птахи розспівалися на світанку – погода порадує теплом.

Що заборонено робити цього дня

Вступати в конфлікти, сваритися та злитися.

Поширювати плітки, заздрити чи виявляти жадібність.

Піддаватися смутку та зневірі, адже це руйнує душевну гармонію.

Історичні події

1569 рік – укладено Люблінську унію. Королівство Польське та Велике князівство Литовське об'єдналися в єдину державу – Річ Посполиту.

1651 рік – почалася масштабна битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького та польською армією.

1663 рік – у Ніжині відбулася знаменита козацька «Чорна рада», де гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького.

1914 рік – у Сараєво вбили австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда. Ця подія стала приводом для початку Першої світової війни.

1919 рік – підписано Версальський мирний договір, який офіційно завершив Першу світову війну, а також створено Лігу Націй (попередницю ООН).

1996 рік – Верховна Рада після безперервної 23-годинної роботи ухвалила Конституцію України. Тепер це наше головне державне свято дня.

1997 рік – боксерський поєдинок, який увійшов в історію: Майк Тайсон відкусив частину вуха Евандеру Холіфілду під час бою за титул чемпіона світу.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Сергій, Павло, Василь, Денис та Марія.