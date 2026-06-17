17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 17 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

17 червня у світі відзначають Всесвітній день карате. Православні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла, які віддали життя за християнську віру.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день карате

17 червня відзначається Всесвітній день карате (World Karate Day). Ця подія присвячена включенню цього виду спорту в Олімпійські ігри в Токіо 2020. Цей день засновано у 2017 році Всесвітньою федерацією карате. У 2016 році було оголошено, що карате буде одним із п’яти нових видів спорту, які будуть включені до програми Олімпійських ігор.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році. Метою свята є підвищення обізнаності суспільства про деградацію земель та наслідки глобальних кліматичних змін. ООН закликає держави впроваджувати ефективні стратегії сталого управління лісами й водними ресурсами, щоб зберегти родючі ґрунти для майбутніх поколінь.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла

17 червня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла, які були рідними братами й походили зі знатного перського роду. Їхня мати була християнкою і таємно виховала синів у вірі в Єдиного Бога. Брати подорожували світом і згодом вступили на військову службу. У IV столітті перський цар відправив братів дипломатичними послами до римського імператора Юліана Відступника для укладення мирного договору. Під час пишного язичницького свята в Халкідоні іноземні посли відмовилися брати участь у жертвоприношеннях ідолам, заявивши, що вони є християнами. Розгніваний Юліан Відступник порушив міжнародне право недоторканності послів, наказавши кинути братів до в'язниці. Після жорстоких тортур Мануїла, Савела та Ізмаїла було страчено. За переказами, коли тіла мучеників намагалися спалити, стався землетрус, і земля сховала їхні останки, захистивши від наруги, а пізніше християни віднайшли їх та поховали з почестями.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день був відомий як «Мануїл Сонцестій». Наші предки вважали, що з цієї дати літо остаточно вступає у свою повну силу. Звертали увагу на такі прикмети:

Якщо вранці на небі багато червоних хмар – день буде вітряним і дощовим;

якщо під вечір сонце заходить за густі хмари – наступні дні будуть негожими;

ластівки літають високо в небі – чекайте на тривалу суху та теплу погоду;

якщо ввечері на трава немає роси – вночі або наступного ранку може піти злива.

Історичні події

1462 рік – волоський господар Влад III Дракул здійснив невдалу спробу вбити османського султана Мехмеда II, після чого мусив відступати з

Волощини.

Волощини. 1621 рік – під час наради у Сухій Діброві під Білою Церквою Петро Сагайдачний запропонував гетьману Якову Бородавці об'єднати їхні козацькі війська й виступити на допомогу річпосполитському війську проти османського під Хотином.

1709 рік – поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном поранено в ногу шведського короля Карла XII.

1885 рік – до нью-йоркської гавані прибула Статуя Свободи – дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки.

1917 рік – у Києві відкрито II Всеукраїнський військовий з'їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України.

1944 рік – здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою.

1950 рік – чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.

1953 рік – у Східній Німеччині почалося повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене з застосуванням танків.

2008 рік – організація Mozilla Foundation влаштувала так званий Download Day 2008 з метою встановити новий рекорд Гінесса для програми, що була завантажена найбільшу кількість разів через інтернет упродовж однієї доби.

2022 рік – Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Іменини

День ангела святкують: Мануїл, Савел, Ізмаїл, Йосип, Микита, Кирило.