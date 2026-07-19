Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року
В Україні наступного тижня переважатиме тепла, а місцями спекотна погода
колаж: glavcom.ua

Із середини тижня спека посилиться, особливо у центральних, південних та східних регіонах

Упродовж тижня, 20–26 липня, в Україні переважатиме тепла, а місцями спекотна погода. На початку періоду у західних та північних областях ще можливі короткочасні грозові дощі, тоді як на півдні та сході утримається суха погода. Із середини тижня спека посилиться, особливо у центральних, південних та східних регіонах, де температура місцями сягатиме +35°…+37°. Наприкінці тижня атмосферні фронти знову принесуть локальні грозові дощі до західних і північних областей, тоді як на решті території збережеться переважно суха погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

20 липня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози.
  • На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +31°..+35°. Сонячно, без істотних опадів.
  • На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+30°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ і гроза.
  • На сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +32°..+35°. Малохмарно, без опадів.
  • У центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+34°. Сонячно, сухо.
  • У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +29°..+31°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року фото 1

21 липня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Мінлива хмарність, місцями невеликі дощі.
  • На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +32°..+36°. Ясно, спекотно.
  • На заході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Подекуди грозові дощі.
  • На сході: Температура вночі +20°..+23°, вдень +33°..+36°. Сонячно, без опадів.
  • У центрі: Температура вночі +19°..+22°, вдень +31°..+35°. Малохмарно.
  • У Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +30°..+32°. Без опадів.
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року фото 2

22 липня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+33°. Переважно сухо.
  • На півдні: Температура вночі +22°..+24°, вдень +33°..+36°. Сонячно та спекотно.
  • На заході: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • На сході: Температура вночі +21°..+24°, вдень +34°..+37°. Сухо, сильна спека.
  • У центрі: Температура вночі +20°..+22°, вдень +32°..+36°. Сонячно.
  • У Києві: Температура вночі +20°..+22°, вдень +31°..+33°. Ясно.
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року фото 3

23 липня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+32°. Без опадів.
  • На півдні: Температура вночі +22°..+25°, вдень +32°..+36°. Сонячно.
  • На заході: Температура вночі +17°..+19°, вдень +28°..+31°. Місцями короткочасні грозові дощі.
  • На сході: Температура вночі +21°..+24°, вдень +33°..+36°. Малохмарно.
  • У центрі: Температура вночі +20°..+22°, вдень +31°..+35°. Сухо.
  • У Києві: Температура вночі +20°..+22°, вдень +30°..+32°. Без опадів.
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року фото 4

24 липня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +18°..+20°, вдень +28°..+31°. У другій половині дня місцями грози.
  • На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +31°..+35°. Сухо та сонячно.
  • На заході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +27°..+30°. Короткочасні дощі та грози.
  • На сході: Температура вночі +20°..+23°, вдень +32°..+35°. Без опадів.
  • У центрі: Температура вночі +19°..+22°, вдень +30°..+34°. Малохмарно.
  • У Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +29°..+31°. Можливий короткочасний дощ.
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року фото 5

25 липня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність, місцями дощі.
  • На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +30°..+34°. Сонячно.
  • На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +25°..+29°. Короткочасні грозові дощі.
  • На сході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +31°..+34°. Сухо.
  • У центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+33°. Без істотних опадів.
  • У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +28°..+30°. Мінлива хмарність.
  • 26 липня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +17°..+19°, вдень +26°..+29°. Місцями короткочасні дощі та грози.
  • На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +30°..+33°. Малохмарно, без опадів.
  • На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+28°. Хмарно з проясненнями, місцями дощі та грози.
  • На сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +30°..+33°. Сонячно, без опадів.
  • У центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +28°..+32°. Мінлива хмарність, місцями локальні дощі.
  • У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +27°..+29°. Можливий короткочасний дощ.

Раніше повідомлялося, що пилові бурі можуть накрити південь України. Завідувач відділу Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух попередив про загрозу. 

Нагадаємо, у Німеччині через спеку цього року померли близько 5120 людей. Більшість смертей сталися під час червневої хвилі високих температур, яка більш ніж на тиждень охопила Західну Європу. 

Читайте також:

Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр гроза погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 червня – День літнього сонцестояння
День літнього сонцестояння 2026: коли настане найдовший день року та які традиції з ним пов'язані
19 червня, 21:30
Через віддаленість від материка багато товарів на Мадейрі коштують дорожче, каже Сергій
Українець розповів про плюси та мінуси життя на Мадейрі
21 червня, 20:15
Добовий максимум в неділю сягне до 34 вище нуля
Синоптики розповіли, коли українцям чекати максимальної спеки
24 червня, 21:43
4–6 липня у більшості областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року
5 липня, 05:59
17 липня Україну накриє справжня літня спека – на Закарпатті температура сягне 34°
Сонячна п'ятниця: в Україні до 34° тепла: погода на 17 липня 2026 року
17 липня, 05:59
Мешканцям столиці та області радять заздалегідь підготуватися до температурного піка
На Київщину йде аномальна спека до 38 градусів: синоптики оголосили попередження
26 червня, 13:10
Організатори визнали, що майже сторічна будівля не витримала рекордної спек
Аномальна спека зірвала кліматичну конференцію у Лондоні
27 червня, 13:48
Від учора енергетики ДТЕК безперервно ліквідовують наслідки потужної негоди
Наслідки негоди на Київщині: енергетики відновили світло для понад 200 тисяч родин
30 червня, 13:35
Покрівля Шевченківської адміністрації впала на припарковані автомобілі
У Львові вирує негода. Вітер зніс дах районної адміністрації (фото, відео)
29 червня, 16:35

Суспільство

Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року
Донька Фаріон записала щемливе відео до дня загибелі мами
Донька Фаріон записала щемливе відео до дня загибелі мами
Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка
Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка
У Києві через обстріл не працюватиме одна з ключових станцій метро: подробиці
У Києві через обстріл не працюватиме одна з ключових станцій метро: подробиці
Спека до +31° та грози з градом у частині України: погода на 19 липня 2026 року
Спека до +31° та грози з градом у частині України: погода на 19 липня 2026 року
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
184K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
73K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua