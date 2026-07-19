Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 липня 2026 року
Із середини тижня спека посилиться, особливо у центральних, південних та східних регіонах
Упродовж тижня, 20–26 липня, в Україні переважатиме тепла, а місцями спекотна погода. На початку періоду у західних та північних областях ще можливі короткочасні грозові дощі, тоді як на півдні та сході утримається суха погода. Із середини тижня спека посилиться, особливо у центральних, південних та східних регіонах, де температура місцями сягатиме +35°…+37°. Наприкінці тижня атмосферні фронти знову принесуть локальні грозові дощі до західних і північних областей, тоді як на решті території збережеться переважно суха погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
20 липня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози.
- На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +31°..+35°. Сонячно, без істотних опадів.
- На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+30°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ і гроза.
- На сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +32°..+35°. Малохмарно, без опадів.
- У центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+34°. Сонячно, сухо.
- У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +29°..+31°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
21 липня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Мінлива хмарність, місцями невеликі дощі.
- На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +32°..+36°. Ясно, спекотно.
- На заході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Подекуди грозові дощі.
- На сході: Температура вночі +20°..+23°, вдень +33°..+36°. Сонячно, без опадів.
- У центрі: Температура вночі +19°..+22°, вдень +31°..+35°. Малохмарно.
- У Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +30°..+32°. Без опадів.
22 липня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+33°. Переважно сухо.
- На півдні: Температура вночі +22°..+24°, вдень +33°..+36°. Сонячно та спекотно.
- На заході: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- На сході: Температура вночі +21°..+24°, вдень +34°..+37°. Сухо, сильна спека.
- У центрі: Температура вночі +20°..+22°, вдень +32°..+36°. Сонячно.
- У Києві: Температура вночі +20°..+22°, вдень +31°..+33°. Ясно.
23 липня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+32°. Без опадів.
- На півдні: Температура вночі +22°..+25°, вдень +32°..+36°. Сонячно.
- На заході: Температура вночі +17°..+19°, вдень +28°..+31°. Місцями короткочасні грозові дощі.
- На сході: Температура вночі +21°..+24°, вдень +33°..+36°. Малохмарно.
- У центрі: Температура вночі +20°..+22°, вдень +31°..+35°. Сухо.
- У Києві: Температура вночі +20°..+22°, вдень +30°..+32°. Без опадів.
24 липня
П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +18°..+20°, вдень +28°..+31°. У другій половині дня місцями грози.
- На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +31°..+35°. Сухо та сонячно.
- На заході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +27°..+30°. Короткочасні дощі та грози.
- На сході: Температура вночі +20°..+23°, вдень +32°..+35°. Без опадів.
- У центрі: Температура вночі +19°..+22°, вдень +30°..+34°. Малохмарно.
- У Києві: Температура вночі +19°..+21°, вдень +29°..+31°. Можливий короткочасний дощ.
25 липня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність, місцями дощі.
- На півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +30°..+34°. Сонячно.
- На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +25°..+29°. Короткочасні грозові дощі.
- На сході: Температура вночі +20°..+22°, вдень +31°..+34°. Сухо.
- У центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+33°. Без істотних опадів.
- У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +28°..+30°. Мінлива хмарність.
- 26 липня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +17°..+19°, вдень +26°..+29°. Місцями короткочасні дощі та грози.
- На півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +30°..+33°. Малохмарно, без опадів.
- На заході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +24°..+28°. Хмарно з проясненнями, місцями дощі та грози.
- На сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +30°..+33°. Сонячно, без опадів.
- У центрі: Температура вночі +18°..+21°, вдень +28°..+32°. Мінлива хмарність, місцями локальні дощі.
- У Києві: Температура вночі +18°..+20°, вдень +27°..+29°. Можливий короткочасний дощ.
Раніше повідомлялося, що пилові бурі можуть накрити південь України. Завідувач відділу Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух попередив про загрозу.
Нагадаємо, у Німеччині через спеку цього року померли близько 5120 людей. Більшість смертей сталися під час червневої хвилі високих температур, яка більш ніж на тиждень охопила Західну Європу.
Коментарі — 0