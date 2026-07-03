День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ: історія свята, цікаві факти та привітання

Зенітні ракетні війська входять до складу Повітряних сил ЗСУ та є основою системи протиповітряної оборони держави

Щороку 3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це професійне свято військовослужбовців, які щодня захищають українське небо від ракетних ударів, авіації та безпілотників ворога. Саме завдяки їхній роботі тисячі життів українців були врятовані під час повномасштабної війни.

Після початку російського вторгнення у 2022 році роль зенітних ракетних військ стала однією з ключових у системі оборони держави. Українські зенітники ефективно використовують як радянські комплекси, так і сучасні системи Patriot, NASAMS та IRIS-T, які допомагають відбивати наймасштабніші повітряні атаки.

«Главком» розповідає, коли започаткували професійне свято, яку роль виконують зенітні ракетні війська та як привітати їхніх військовослужбовців.

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Історія Дня зенітних ракетних військ

День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України було встановлено 10 лютого 2011 року наказом міністра оборони України.

Свято започаткували для підвищення престижу військової служби, вшанування особового складу та підкреслення важливої ролі зенітних ракетних військ у системі протиповітряної оборони держави. Відтоді професійне свято щороку відзначають 3 липня.

Чому свято відзначають саме 3 липня

Дата була визначена наказом Міністерства оборони України як професійне свято військовослужбовців зенітних ракетних військ.

Особливого значення цей день набув після початку повномасштабної війни, коли саме підрозділи ППО стали одним із головних щитів України, щодня відбиваючи масовані російські повітряні атаки.

Завдання зенітних ракетних військ

Зенітні ракетні війська входять до складу Повітряних сил ЗСУ та є основою системи протиповітряної оборони держави.

Їхні основні завдання:

захист українського повітряного простору;

прикриття міст і критичної інфраструктури;

оборона військових угруповань;

знищення літаків, гелікоптерів, крилатих і балістичних ракет;

перехоплення ударних безпілотників;

взаємодія з іншими підрозділами Повітряних сил.

Бойові розрахунки працюють цілодобово, а на ухвалення рішення щодо знищення повітряної цілі часто мають лише кілька секунд.

Зенітні ракетні війська під час повномасштабної війни

З початку російського вторгнення українські зенітники стали одним із найважливіших елементів оборони країни.

Саме вони відбивають масовані атаки крилатих і балістичних ракет, ударних безпілотників та ворожої авіації. Кожне успішне перехоплення означає врятовані життя мирних людей, збережені об'єкти енергетики, лікарні, школи та підприємства.

Завдяки професіоналізму українських військових і підтримці міжнародних партнерів система протиповітряної оборони України вважається однією з найефективніших у світі.

Які системи ППО захищають українське небо

Сьогодні українські зенітні ракетні війська використовують як модернізовані радянські комплекси, так і сучасні західні системи.

На озброєнні перебувають:

Patriot;

NASAMS;

IRIS-T;

С-300;

«Бук»;

С-125.

Саме ці комплекси регулярно знищують російські ракети, дрони та інші повітряні цілі.

Цікаві факти

День зенітних ракетних військ відзначають щороку 3 липня.

Свято офіційно існує з 2011 року.

Українські розрахунки Patriot стали першими у світі, які успішно збивали російські аеробалістичні ракети «Кинджал».

Бойові розрахунки перебувають на чергуванні цілодобово.

Українська система ППО поєднує техніку різних поколінь і виробників, що стало унікальним досвідом для світових військових.

Привітання з Днем зенітних ракетних військ у прозі

Щиро вітаємо військовослужбовців зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ! Дякуємо за вашу мужність, професіоналізм і самовідданість. Бажаємо міцного здоров'я, витримки, влучних пусків, надійного тилу та якнайшвидшої Перемоги України!

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Дякуємо за кожне врятоване життя, за кожну збиту ракету та безпілотник. Бажаємо мирного неба, впевненості у власних силах та безпечного повернення додому після кожного бойового чергування.

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Нехай ваша служба завжди буде успішною, а всі повітряні цілі – знищеними. Міцного здоров'я, бойового братерства, незламності духу та сімейного затишку.

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Ваша робота часто залишається непомітною, але саме вона щодня рятує Україну. Щиро дякуємо за захист нашого неба та бажаємо нових успіхів у службі.

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Бажаємо сили, витримки, впевненості та нових перемог. Нехай кожне бойове завдання завершується успішно, а кожен воїн повертається додому живим і неушкодженим.

Привітання у віршах

Ви небо наше бережете,

Від ворога щодня щиток.

Хай доля щастя подарує,

І мир прийде на кожен крок.

***

Нехай ракети оминають,

А ціль знаходить кожен пуск.

Хай Бог завжди оберігає,

Від бід, тривог і зайвих мук.

***

За мирне небо над країною,

За кожен день і кожну мить,

Спасибі вам, герої-зенітники,

Що Україну вмієте боронить.

***

Хай буде міцним ваше здоров'я,

Хай буде впевненою рука.

Нехай Перемога неодмінно

До України вже прийде.

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