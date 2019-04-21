Сьогодні вночі можна побачити пік весняного зорепаду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Ліріди - буде сипатися до 20 метеорів на годину

Щорічний весняний зорепад - це метеорний потік Ліріди, який жителі Землі спостерігають у квітні. У 2019 році одне з найкрасивіших небесних явищ припадає на період із 14 по 30 квітня, а його пік відбудеться вже 22 і 23 квітня.

У ніч із неділі, 21 квітня, на понеділок, 22 квітня, починаючи з 21:00 спостерігати інтенсивний зорепад зможуть і жителі України. Ліріди будуть сипатися приблизно по 20 штук щогодини, "вилітаючи" із сузір'я Ліри. Щоб їх побачити, краще лягти ногами на північ, захід або на південь. Метеори почнуть падати зверху з точки, яка розташована у 60 градусах над горизонтом.

Всього у 2019 році буде близько 50 зорепадів, але не всі такі яскраві, як нинішній потік Ліріди.

Більшість зорепадів (метеорних потоків) породжені кометами. Проносячись по своїх орбітах, вони висипають пил і дрібні крупинки. Це сміття влітає в атмосферу Землі на величезних швидкостях і розкреслює небо яскравими струмками.

Щорічний весняний метеорний потік Ліріди характеризується досить швидкими метеорами, що входять у земну атмосферу зі швидкістю приблизно 49 км за секунду. Джерелом потоку є велика кількість пилу і дрібних уламків, які залишає комета C/1861 G1 Тетчер під час проходження біля Сонця. Комета C/1861 G1 Тетчер, що у 1861 році пролетіла повз Землю, підживила потік. У 2276 році вона повернеться і, ймовірно, знову поповнить потік.

Ліріди - один із найстаріших метеорних потоків, які спостерігаються людством. Перша згадка про нього датована 687 роком до н.е. - коли китайці звернули увагу і записали, що "зірки падали, як дощ". В ту епоху весняний зорепад був набагато інтенсивнішим.

Джерело: Кореспондент.net