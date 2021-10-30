Сьогодні вночі Україна перейде із літнього на зимовий час: що потрібно знати

У ніч із 30 на 31 жовтня українці переведуть годинники на одну годину назад

У неділю 31 жовтня, о 4 ранку, українцям потрібно перевести стрілки годинника на одну годину назад.

Переведення годинника в Україні регламентується постановою кабміну від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Зазначимо, стрілки переводять двічі на рік (восени та навесні) в останню неділю жовтня та в останню неділю березня.

«Літній» та «зимовий» час було введено у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. У СРСР почали перекладати стрілки з 1981 року.

Нагадуємо, стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Потрібно бути уважними, оскільки багато електронних гаджетів це роблять самостійно, тому потрібно відрегулювати стрілки тільки у механічних приладів.

Як відзначають медики, сезонний переклад часу – стрес для організму і до нового режиму людина може звикати від декількох тижнів до півтора місяця, пише РБК-Україна.

У людей знижується працездатність, порушується сон, проявляється дратівливість.

Вчені стверджують, що переведення годинників може спровокувати погіршення роботи серцево-судинної системи, депресію і викликати медичні помилки.

Фахівці Центру громадського здоров'я рекомендують заздалегідь приділити увагу розпорядку дня і графіку відходу до сну і пробудження. Можна зрушувати цей час поступово, по 15 хвилин в день.

За 6 годин до сну варто уникати вживання кави, чаю і газованих напоїв.

Перед сном відмовтеся від алкоголю і сигарет.

Не вживайте важку, гостру, солодку їжу після 16: 00.

Фізичну активність пересуньте на ранок і день, перед сном не варто перевантажувати організм. Увечері можна відправитися на прогулянку.

У спальні повинен бути комфортний режим температури, вологість. Обов'язково щодня провітрюйте приміщення.

Біля ліжка не повинно бути гаджетів, яскравих лампочок, телевізорів. Всі електронні прилади варто вимкнути за 30 хвилин до сну. Забезпечте собі тишу і спокій. А ось вранці постарайтеся впустити сонячні промені в будинок якомога швидше.

Перед сном приймайте розслаблюючу ванну, вранці – контрастний душ.

Якщо у вас є схильність до депресій – обмежте поїздки, візьміть відгул, відіспіться, подивіться фільм або почитайте книгу.

Обов'язково гуляйте на свіжому повітрі щодня не менше ніж годину. Особливо корисно – під сонячними променями.

Нагадаємо, що нардепи збираються повернутися до питання переведення годинників. Останній раз спроба зупинити переведення годинників була на початку 2021 – тоді народні депутати пропонували скасувати це і встановити на території країни єдиний час. Втім, Рада в підсумку законопроєкт не схвалила.