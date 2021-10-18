Нардепи збираються повернутися до питання переведення годинників

За словами спікера Ради, голосувати за скасування переведення годинників, коли Україна перейшла на літній час, не мало сенсу

Верховна Рада взимку повернеться до розгляду законопроєкту про скасування сезонного переведення годинників. Передбачається, що Україна залишиться на зимовому часі. Про це заявив на брифінгу спікер Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, голосувати за скасування переведення годинників, коли Україна перейшла на літній час, не мало сенсу.

«Тому що ідеологія, яка закладалася в цей документ, – зберегти природний для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята», – зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського союзу.

Зазначимо, Україна перейде на зимовий час в ніч на 31 жовтня – годинник треба буде перевести на одну годину назад.

Періоди зміни сезонного часу на території нашої країни почали практикувати ще з 1981 року, при СРСР, але після відновлення незалежності держави історія триває.

Головною причиною, чому почали переводити годинник з настанням осені, була економія електроенергії, адже при переході на зимовий час світловий день трохи збільшується. У сучасному світі ситуація змінилася, і в Україні кілька разів ініціювали відмову від такої фактично непотрібної традиції.

Останній раз така спроба була на початку 2021-го – тоді народні депутати пропонували скасувати переведення на зимовий/літній і встановити на території країни єдиний час. Втім, Рада в підсумку законопроєкт не схвалила.