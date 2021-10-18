  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Нардепи збираються повернутися до питання переведення годинників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Передбачається, що Україна залишиться на зимовому часі - Нардепи збираються повернутися до питання переведення годинників

    Передбачається, що Україна залишиться на зимовому часі

    фото з відкритих джерел

    За словами спікера Ради, голосувати за скасування переведення годинників, коли Україна перейшла на літній час, не мало сенсу

    Верховна Рада взимку повернеться до розгляду законопроєкту про скасування сезонного переведення годинників. Передбачається, що Україна залишиться на зимовому часі. Про це заявив на брифінгу спікер Ради Руслан Стефанчук.

    За його словами, голосувати за скасування переведення годинників, коли Україна перейшла на літній час, не мало сенсу.

    «Тому що ідеологія, яка закладалася в цей документ, – зберегти природний для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята», – зазначив Стефанчук.

    Він уточнив, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського союзу.

    Зазначимо, Україна перейде на зимовий час в ніч на 31 жовтня – годинник треба буде перевести на одну годину назад.

    Періоди зміни сезонного часу на території нашої країни почали практикувати ще з 1981 року, при СРСР, але після відновлення незалежності держави історія триває.

    Головною причиною, чому почали переводити годинник з настанням осені, була економія електроенергії, адже при переході на зимовий час світловий день трохи збільшується. У сучасному світі ситуація змінилася, і в Україні кілька разів ініціювали відмову від такої фактично непотрібної традиції.

    Останній раз така спроба була на початку 2021-го – тоді народні депутати пропонували скасувати переведення на зимовий/літній і встановити на території країни єдиний час. Втім, Рада в підсумку законопроєкт не схвалила.

    Теги: Верховна Рада закон Україна Руслан Стефанчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нардепи збираються повернутися до питання переведення годинників