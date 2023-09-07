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СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука (фото)
У храмі та за місцем проживання священнослужителя знайдено велику кількість агітаційно-пропагандистських російських матеріалів
фото: СБУ

Віталій Хромей 1983 року народження є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко

На Закарпатті Служба безпеки України викрила на пропаганді комуністичного режиму священника УПЦ МП. За даними слідства, до злочину причетний настоятель одного із храмів Хустської єпархії УПЦ МП, розташованого в Тячівському районі на Закарпатті. Про це повідомляє СБУ та прокуратура Закарпатської області.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Віталія Хромея 1983 року народження, який є кумом дружини обвинуваченого у державній зраді колишнього українського проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко (хрестив із нею дитину депутата Закарпатської облради від ОПЗЖ).

Віталій Хромей 1983 року народження, який є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко
Віталій Хромей 1983 року народження, який є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко
фото: ЗМІ

В СБУ зазначають, що церковник, будучи керівником територіального благочиння, яке одним із перших з початку повномасштабного вторгнення вийшло з-під юрисдикції Московського патріархату, намагався жодним чином не допустити переходу громади до ПЦУ.

Оперативники спецслужби встановили, що на власній сторінці у соцмережах священник пропагував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку. Це підтвердила й ініційована у справі судова мистецтвознавча експертиза.

Серед своєї кількатисячної аудиторії підозрюваний розміщував зображення з комуністичними символами, зокрема зі значком червоної зірки та військовим орденом СРСР.

Підозрюваний розміщував зображення з комуністичними символами, зокрема зі значком червоної зірки та військовим орденом СРСР
Підозрюваний розміщував зображення з комуністичними символами, зокрема зі значком червоної зірки та військовим орденом СРСР
фото: СБУ

Крім того, чоловік розміщував дописи, у яких вітав «З днем Великої Перемоги» та «прикрашав» свою аватарку зображенням п’ятикутної червоної зірки.

Під час обшуків у храмі та за місцем проживання священнослужителя, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Знайдено велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів російських авторів, брошури сепаратистського характеру.

Серед виявленого правоохоронцями – книги, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них.

Серед виявленого правоохоронцями – книги, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них
Серед виявленого правоохоронцями – книги, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них
фото: СБУ

У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що «Київ, без великої Росії, і окремо від РФ, немислимий в жодному випадку».

У окремих брошурах заперечується право України на незалежність
У окремих брошурах заперечується право України на незалежність
фото: СБУ

У ході слідчих дій СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до «пробудження матушки-Руси» та молилися за «спасіння Росії», а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців.

Тексти проросійських пісень
Тексти проросійських пісень
фото: СБУ

Наразі правоохоронці вивчають всі вилучені матеріали для вжиття подальших процесуальних дій.

Правоохоронці вивчають всі вилучені матеріали для вжиття подальших процесуальних дій
Правоохоронці вивчають всі вилучені матеріали для вжиття подальших процесуальних дій
фото: СБУ

Крім того, у ході оперативно-слідчих дій встановлено, що настоятель церкви у незаконний спосіб зайняв земельну ділянку, на якій побудовано храм.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Настоятелю храму повідомлено про підозру в поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

До слова, СБУ викрила чотирьох поплічників Медведчука, які готували державний переворот в Україні. Серед них громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації президента РФ та спецслужб країни-агресорки.

Теги: Віктор Медведчук СБУ Московська церква в Україні Оксана Марченко

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