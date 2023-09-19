Генпрокурори дев’яти штатів підтримали заборону TikTok у США

За кожне порушення можна отримати штраф у розмірі 10 тис. доларів

Компанію звинуватили у спонуканні користувачів ділитись конфіденційною інформацією

Група з 18 генеральних прокурорів дев’яти штатів підтримала заборону Монтани китайського додатка TikTok, розповідає Reuters.

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Генеральні прокурори штатів Вірджинія, Джорджія, Аляска, Юта, Індіана, Небраска, Айова, Кентукі та Південна Дакота заявили, що суддя має відхилити позови китайської компанії.

«TikTok навмисно бере участь в оманливій бізнес-практикі, яка спонукає осіб ділитися конфіденційною особистою інформацією, до якої може легко отримати доступ Комуністична партія Китаю, а також тому, що платформа шкодить дітям у Монтані», – говориться у заяві.

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Минулого місяця генеральний прокурор Остін Кнудсен заявив, що законодавчий орган і губернатор Монтани «поступили правильно, заборонивши роботу TikTok у штаті, поки він перебуває під контролем іноземного супротивника».

У березні законодавці звинуватили китайський додаток у розміщенні шкідливого контенту та заподіянні «емоційного стресу» молодим користувачам.

TikTok заявляє, що «не передавав і не передаватиме дані користувачів США уряду Китаю і вжив істотних заходів для захисту конфіденційності та безпеки користувачів».

Монтана може накласти штраф у розмірі 10 тис. доларів за кожне порушення TikTok, при цьому закон не передбачає штрафних санкцій для окремих користувачів додатка.

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За оцінками TikTok, сервісом користуються 380 тис. осіб у Монтані, або більше третини з 1,1 мільйона жителів штату.

Нагадаємо, TikTok отримав штраф у розмірі 345 мільйонів євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки особистих даних дітей у Європейському Союзі. Представник компанії заявив, що він не згоден із рішенням, зокрема з розміром штрафу, і що більшість критики більше не актуальні через заходи, запроваджені до початку розслідування DPC у вересні 2021 року.