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Генпрокурори дев’яти штатів підтримали заборону TikTok у США

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Генпрокурори дев’яти штатів підтримали заборону TikTok у США
За кожне порушення можна отримати штраф у розмірі 10 тис. доларів
фото: zdnet

Компанію звинуватили у спонуканні користувачів ділитись конфіденційною інформацією 

Група з 18 генеральних прокурорів дев’яти штатів підтримала заборону Монтани китайського додатка TikTok, розповідає Reuters.

Генеральні прокурори штатів Вірджинія, Джорджія, Аляска, Юта, Індіана, Небраска, Айова, Кентукі та Південна Дакота заявили, що суддя має відхилити позови китайської компанії.

«TikTok навмисно бере участь в оманливій бізнес-практикі, яка спонукає осіб ділитися конфіденційною особистою інформацією, до якої може легко отримати доступ Комуністична партія Китаю, а також тому, що платформа шкодить дітям у Монтані», – говориться у заяві.

Минулого місяця генеральний прокурор Остін Кнудсен заявив, що законодавчий орган і губернатор Монтани «поступили правильно, заборонивши роботу TikTok у штаті, поки він перебуває під контролем іноземного супротивника».

У березні законодавці звинуватили китайський додаток у розміщенні шкідливого контенту та заподіянні «емоційного стресу» молодим користувачам.

TikTok заявляє, що «не передавав і не передаватиме дані користувачів США уряду Китаю і вжив істотних заходів для захисту конфіденційності та безпеки користувачів».

Монтана може накласти штраф у розмірі 10 тис. доларів за кожне порушення TikTok, при цьому закон не передбачає штрафних санкцій для окремих користувачів додатка.

За оцінками TikTok, сервісом користуються 380 тис. осіб у Монтані, або більше третини з 1,1 мільйона жителів штату.

Нагадаємо, TikTok отримав штраф у розмірі 345 мільйонів євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки особистих даних дітей у Європейському Союзі. Представник компанії заявив, що він не згоден із рішенням, зокрема з розміром штрафу, і що більшість критики більше не актуальні через заходи, запроваджені до початку розслідування DPC у вересні 2021 року.

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Теги: США Китай прокурор штраф TikTok

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