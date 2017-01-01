Співачка Анастасія Приходько: Представляти Росію на «Євробаченні» з українською піснею вже було перемогою

Росія не зможе вибачити собі того, що на Євробаченні її представляла українка, та ще й з українською піснею, — Приходько

Співачка Анастасія Приходько впевнена: якби вона знала, що так усе складатиметься із Росією, не погодилася би брати участь у «Євробаченні» від цієї країни, але те, що все ж таки представила Росію з українською піснею — вважає перемогою. Про це співачка зазначила в інтерв’ю «Главкому». «Знаєте,



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Фото з відкритих джерел Анастасія Приходько на Євробаченні у 2009 році

Росія не зможе вибачити собі того, що на Євробаченні її представляла українка, та ще й з українською піснею, — Приходько

Співачка Анастасія Приходько впевнена: якби вона знала, що так усе складатиметься із Росією, не погодилася би брати участь у «Євробаченні» від цієї країни, але те, що все ж таки представила Росію з українською піснею — вважає перемогою. Про це співачка зазначила в інтерв’ю «Главкому».

«Знаєте, представляти Росію на «Євробаченні» з українською піснею вже було перемогою. Тепер вони не те, що бісяться з цього приводу, вони вибачити собі це ніколи не зможуть. Як це «нашу матушку-Россию» представляла «Хохланд» та ще й з українською піснею?!» — сказала Приходько.

Раніше повідомлялося, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі Анастасія Приходько категорично відмовилася від виступів у Росії. Співачка гостро критикує українських артистів, які їздять на заробітки до країни-агресора. Так само вона засуджує російських артистів–«кримнашистів», які порушували закони України і висловлювалися на підтримку загарбницької політики Путіна. Зараз, як ідеться на веб-сторінці співачки, вона записує патріотичні пісні і виступає з концертами у зоні АТО.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Анастасія Приходько: Люди, які аплодували Ані Лорак, забули, що у нас війна і гинуть хлопці