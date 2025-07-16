Справа Шабуніна. У квартирі загиблого пілота Джуса відбулися обшуки

Лілія Авер'янова підкреслила, що представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави

У квартирі полеглого Героя України, льотчика Андрія Пільщикова, співробітники ДБР провели обшуки. Вони здійснювалися у рамках справи, що стосується активіста та керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Мама пілота Лілія Авер'янова зазначила, що слідчі прийшли з обшуками до квартири Джуса в Харкові 11 липня. «Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити знявши капелюха. Вони (слідчі) просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла», – зауважила Лілія Авер'янова.

На момент дзвінка жінка знаходилася у Києві. Вона розповіла, що «ледве їх зупинила», аби правоохоронці нічого не пошкодили, адже якби вони зламали двері, за словами Лілії, «це був би міжнародний скандал». Ключі від квартири були у сусідки, яка й відчинила двері.

Лілія Авер'янова наголосила, що не хоче, аби квартира стояла порожньою. За її словами, там часто зупиняються друзі, які приїжджають до Харкова у справах і потребують ночівлі. Тимчасовий притулок у квартирі знайшов і Віталій Шабунін. Мама пілота пояснила, що прагнула, аби за квартирою хтось доглядав.

«В місті багато прильотів, були випадки роз'єднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації і треба, щоб хтось був «на підхваті». І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері», – розповіла мати Джуса.

Лілія Авер'янова підкреслила, що представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави. Вона наказала не чіпати її особисті речі та її сина: «Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку «шану» і «турботу» тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу – ганьба».

Як повідомляв «Главком», правоохоронці звинувачують Віталія Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Зокрема, Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня. Прокурор Михайло Балан у коментарі ЗМІ повідомив: епізод щодо користування волонтерським авто наразі досліджується правоохоронцями. Підозри за цим епізодом Шабуніну поки не оголошувалося.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.