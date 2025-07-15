Куди зникло гуманітарне авто? Керівник благодійного фонду виставив претензії до антикорупціонера Шабуніна

Прокурор Михайло Балан повідомив: епізод щодо користування волонтерським авто наразі досліджується правоохоронцями. Підозри за цим епізодом Шабуніну поки не оголошувалося

Машину Nissan Pathfinder, 2005 року випуску купили бізнесмени за запитом товариша Шабуніна Дмитра Шерембея

Співзасновник і керівник благодійного фонду «Паладини» Денис Долинський у день обрання запобіжного заходу антикорупціонеру Віталію Шабуніну зробив заяву: фонд «Паладини» було втягнуто у шахрайську схему, що пов’язана з автомобілем, яким користується військовий і відомий громадський діяч Віталій Шабунін. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Або підозра, або вибачення». Про справу Шабуніна без емоцій».

За словами волонтера, навесні 2022 року громадянин Дмитро Шерембей (Долинський назвав його «другом Шабуніна») втерся у довіру до бізнесменів CEO Club Ukraine (об'єднання підприємців, яке діє понад 14 років), аби вони придбали автівку для Віталія Шабуніна.

«Виступаючи перед підприємцями, Шерембей подав історію під соусом, мовляв, Шабуніна мобілізовано, він відправляється на Донбас, де стоятиме з автоматом в окопі та відбиватиметься від ворожих атак. Після цього бізнесмени CEO Club зібрали гроші (середня вартість таких автівок складає €5-7 тис.), а наш благодійний фонд організував логістику з поставки машини, потративши власні кошти. Таким чином, Nissan Pathfinder, 2005 року випуску заїхав в Україну як гуманітарне авто. Благодійний фонд «Паладини» передав особисто Шабуніну з конкретною ціллю – для обороноздатності країни! Це зазначено в акті прийому-передачі», – зазначив Денис Долинський.

Благодійник вважає, що Шабунін надалі використовував гуманітарну автівку в особистих справах, не пов’язаних з обороною країни.

Варто наголосити: у червні 2024 року CEO Club Ukraine опублікували заяву, в якій наголосили, що «не мають жодних питань чи претензій до Віталія щодо використання ним автівки, оскільки за умовами передачі не було вказано, що машина буде використовуватися виключно у зоні бойових дій». При цьому Долинський наполягає: така позиція CEO Club Ukraine не відображає думку всіх членів організації, яких є близько 200.

Крім того, гуманітарна автівка потрапила до електронних декларацій Шабуніна за 2023 і 2024 роки. Зокрема, антикорупціонер там визнавав, що авто належить благодійному фонду «Паладини», однак з кінця червня 2023 року перебуває у його користуванні. «Не треба хаяти 20-річний Nissan, це класна тачка. Є дві процедури, за яких благодійний фонд може передати автівку військовим. Перша – оформити на військову частину. Друга – дати у користування військовому», – пояснив Шабунін.

За даними аналітичної системи YouControl, Дмитро Шерембей із 2016 року очолює благодійну організацію «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД». Був співзасновником і керівником благодійного фонду «Пацієнти України». Віталій Шабунін входить до наглядової ради фонду «Пацієнти України».

Окремо ДБР також зацікавилося Шерембеєм. У лютому 2025 року Печерський райсуд надав доступ слідству (з можливістю вилучення копій документів) до реєстраційної справи «Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛСНІД» і довідок про доходи директора цієї організації за період з 24 лютого 2022 року до 10 лютого 2025 року.

Як повідомляв «Главком», правоохоронці звинувачують Віталія Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Зокрема, Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня. Прокурор Михайло Балан у коментарі ЗМІ повідомив: епізод щодо користування волонтерським авто наразі досліджується правоохоронцями. Підозри за цим епізодом Шабуніну поки не оголошувалося.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.