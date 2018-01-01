Стало відомо, де пройде прощання із Мирославом Поповичем

Із померлим філософом попрощаються у приміщенні президії академії наук

Українського філософа Мирослава Поповича, що помер у суботу ввечері, поховають на Байковому цвинтарі у вівторок 13-го лютого. Про це повідомив журналіст Василь Зоря. «Похорон на Байковому цвинтарі відбудеться у вівторок 13-го лютого. За попередньою інформацією, прощання у приміщенні президії НАНу (Національної академії наук – ред.) -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із померлим філософом попрощаються у приміщенні президії академії наук

Українського філософа Мирослава Поповича, що помер у суботу ввечері, поховають на Байковому цвинтарі у вівторок 13-го лютого. Про це повідомив журналіст Василь Зоря.

«Похорон на Байковому цвинтарі відбудеться у вівторок 13-го лютого. За попередньою інформацією, прощання у приміщенні президії НАНу (Національної академії наук – ред.) - на вул. Володимирській, 54. Одну з вулиць у Києві перейменують на його честь», - написав він у Facebook.

Нагадаємо, директор Інституту філософії Мирослав Попович помер на 88-му році життя.

Довідка: Мирослав Попович - український вчений-філософ, директор Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України, заслужений діяч науки і техніки України. У 2000 році Попович був удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а 15 жовтня 2009 – «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Протягом життя отримав багато нагород включно з Орденом князя Ярослава Мудрого, Орденом «За інтелектуальну відвагу» та Орденом «Почесного легіону». У 2001 році став лауреатом Шевченківської премії.

Читайте також інтерв'ю Мирослава Поповича «Главкому»:

«Мирослав Попович: Більшість росіян далекі від розуміння свого трагічного становища»

«Мирослав Попович: Відкриття російських шкіл в Києві - феномен часів Брежнєва»