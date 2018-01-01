Стало відомо, де пройде прощання із Мирославом Поповичем
- Сьогодні, 13:56
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Із померлим філософом попрощаються у приміщенні президії академії наук
Українського філософа Мирослава Поповича, що помер у суботу ввечері, поховають на Байковому цвинтарі у вівторок 13-го лютого. Про це повідомив журналіст Василь Зоря.
«Похорон на Байковому цвинтарі відбудеться у вівторок 13-го лютого. За попередньою інформацією, прощання у приміщенні президії НАНу (Національної академії наук – ред.) - на вул. Володимирській, 54. Одну з вулиць у Києві перейменують на його честь», - написав він у Facebook.
Нагадаємо, директор Інституту філософії Мирослав Попович помер на 88-му році життя.
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