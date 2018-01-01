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    Стало відомо, де пройде прощання із Мирославом Поповичем

    Із померлим філософом попрощаються у приміщенні президії академії наук
    Українського філософа Мирослава Поповича, що помер у суботу ввечері, поховають на Байковому цвинтарі у вівторок 13-го лютого. Про це повідомив журналіст Василь Зоря. «Похорон на Байковому цвинтарі відбудеться у вівторок 13-го лютого. За попередньою інформацією, прощання у приміщенні президії НАНу (Національної академії наук – ред.) -
    • Сьогодні, 13:56
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    Із померлим філософом попрощаються у приміщенні президії академії наук

    Українського філософа Мирослава Поповича, що помер у суботу ввечері, поховають на Байковому цвинтарі у вівторок 13-го лютого. Про це повідомив журналіст Василь Зоря.

    «Похорон на Байковому цвинтарі відбудеться у вівторок 13-го лютого. За попередньою інформацією, прощання у приміщенні президії НАНу (Національної академії наук – ред.) - на вул. Володимирській, 54. Одну з вулиць у Києві перейменують на його честь», - написав він у Facebook.

    Нагадаємо, директор Інституту філософії Мирослав Попович помер на 88-му році життя.

    Довідка: Мирослав Попович - український вчений-філософ, директор Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.  У 2000 році Попович був удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а 15 жовтня 2009 – «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Протягом життя отримав багато нагород включно з Орденом князя Ярослава Мудрого, Орденом «За інтелектуальну відвагу» та Орденом «Почесного легіону». У 2001 році став лауреатом Шевченківської премії. 

    Читайте також інтерв'ю Мирослава Поповича «Главкому»:

    «Мирослав Попович: Більшість росіян далекі від розуміння свого трагічного становища»

    «Мирослав Попович: Відкриття російських шкіл в Києві - феномен часів Брежнєва»

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