Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Іриною Фаріон

Попрощатися з Іриною Фаріон можна буде 21 липня з 19:00 до 22:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла

Мовознавицю буде поховано на Личаківському кладовищі

Парастас (заупокійне богослужіння) за Іриною Фаріон розпочнеться в неділю 21 липня о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11). Про це повідомив голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок у фейсбуці.

Попрощатися з мовознавицею можна буде до 22:00 у храмі.

«Чин похорону розпочнеться в понеділок 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11)», – додав Тягнибок.

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.