Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі

На ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові

Ексдепутатку із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню

Поліція Львівської області фактично підтвердила факт замаху на Ірину Фаріон. Наразі встановлюються обставини замаху на життя мовознавиці.

Як зазначається, подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. «Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Жінку із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню. Правоохоронці вживають заходи для затримання стрілка», – йдеться в повідомленні.

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який здійснив замах на громадську діячку та мовознавицю Ірину Фаріон.

«У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця» , – йдеться у повідомленні поліції Львівської області.

Як повідомлялося, на ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Сьогодні ввечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий.

Замах на Фаріон відбувся у дворі по вул. Масарика у Львові. Зараз на місце події приїхала поліція та представники ЗМІ. pic.twitter.com/9IwRiAr4Zy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2024

Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Раніше повідомлялося, що ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон передала відсуджену у Львівської політехніки заробітну плату за шість місяців вимушеного прогулу на закупівлю дронів. За словами Фаріон, усі отримані кошти вона скерувала на закупівлю 11 дронів. До закупівлі долучився і її адвокат Дмитро Швець, який доклав суму, що дорівнює сплаченим податкам. Закуплені дрони Фаріон разом із адвокатом показала на відео, записаному біля пам’ятника Степану Бандері у Львові.