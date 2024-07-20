Убивство Ірини Фаріон: що відомо станом на зараз

Підозрюваний у нападі на мовознавицю кілька днів перебував біля її будинку

Пізно ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. «Главком» зібрав усе, що відомо про її вбивсто.

Замах на Фаріон

Напад на Ірину Фаріон було здійснено у Львові. Близько 19:30 19 липня на вул. Масарика у неї стріляв невідомий. Поліція Львівської області підтвердила факт замаху

Невдовзі після нападу мовознавиця померла у лікарні. Медики провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та робили все можливе, щоб урятувати життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

Версії слідства

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який здійснив замах на Фаріон. Залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівської області. Також на місці працюють групи з Києва на чолі з заступником керівника Національної поліції та заступником керівника СБУ.

Правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним. Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що серед версій вбивства Фаріон – її громадська, політична діяльність, а також особиста неприязнь до неї.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який живе неподалік від Фаріон, розповів, що в момент замаху в мікрорайоні не працювала більшість камер відеоспостереження, оскільки була відсутня електроенергія.

Причетність Росії

За словами Клименка, у справі про вбивство Фаріон не виключається можливий «російський слід».

Однопартійці Ірини Фаріон із Всеукраїнського об'єднання «Свобода» переконані: убивство мовознавиці було здійснене за наказом Москви.

Що відомо про підозрюваного

За словами Клименка, слідство дізналось і про те, що підозрюваний у нападі на Фаріон кілька днів перебував біля її будинку.

«Про цього чоловіка наразі нічого не відомо. Ми намагаємось встановити, що це за люди були чи людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина перебувала в цьому одязі, який ви бачили у ЗМІ. Ця людина дійсно була біля будинку Ірини Фаріон у визначений час», – додав Клименко.

Щодо зброї, з якої стріляли у Фаріон, очільник МВС сказав наступне: «Відомо калібр. Гільза знайдена. Після розтину, після проведення судово-медичної експертизи ми будемо мати додаткову інформацію, але на все потрібен час».