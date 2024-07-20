Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства

Всеукраїнське об'єднання «Свобода» звернулося з закликом до влади

Убивство Ірини Фаріон було наказом Москви. Таку заяву зробила політична сила ВО «Свобода».

«Цей злочин (убивство Ірини Фаріон, – «Главком») вигідний московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика – фізично винищувати українську еліту. За українську мову москва стріляє у скроню», – йдеться в повідомленні.

На переконання ВО «Свобода», вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом Москви незалежно від того, хто безпосередньо його виконав.

«Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника – московію. Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, у які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.