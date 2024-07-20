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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Убивство Ірини Фаріон. Що дивує у поведінці сусідів

glavcom.ua
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Замах на Ірину Фаріон було здійснено у Львові, 19 липня 2024 року

Час одних молитов пройшов

Замах на Фаріон страшний. І сама її смерть надзвичайно страшна і жорстока.

Але ще мене дуже схвилював інфантилізм наших людей, сусідів по двору пані Фаріон.

Жінка в квітчастій сукні розказала про те, що сусідка молилась над Ірою, в яку вистрелили. Час одних молитов пройшов. Ми мешкаємо з надзвичайно підступними терористичними сусідами. Тому пройдіть курси основ медицини. Бо історій, коли треба буде не просто молитись, а щось мінімально робити поки доїде швидка – буде багато з перемирʼями та без.

Курси з надання першої медичної допомоги мають пройти всі – домогосподарки і бізнесвуман, круті мужики і цнотливі підлітки. Від картьє і пари 100500 кросівок не буде нині користі більше ніж від знання, як спинити кровотечу, коли тобі відірвало руку або придавило плиткою «хруща», а спецслужби ще в дорозі.

Другий момент. Сусіди розказують, що підозрілу особистість бачили у дворі 2-3 тижні. Якщо особа нова у вашій локації і поводить себе дивно – можна акуратно поцікавитись, у неї хто вона. Чи не новий квартирант. Обережно сфоткати хлібальник на мобільний. І викликати бодай поліцію.

Львів, який з початком повномасштабного став прихистком для всіх кого лише можна, і є важливою ціллю для дестабілізації – має бути обережнішим. Бо навести хаосу і шоку на Львів – мрія окупанта і ворогів, які сидять і чекають на своїх парнєй.

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Джерело
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Теги: вбивство кримінал Ірина Фаріон

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