Україна повернула тіла ще 51 полеглого захисника
Повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій
До Україну повернули тіла ще 51 полеглого захисника. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.
Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Нагадуємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.
До слова, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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