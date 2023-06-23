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Україна повернула тіла ще 51 полеглого захисника

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула тіла ще 51 полеглого захисника
Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових
фото ілюстративне

Повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій

До Україну повернули тіла ще 51 полеглого захисника. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій. 

Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Нагадуємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

До слова, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: військові війна ЗСУ Україна обмін

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