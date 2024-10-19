Супровід ветеранів: в Україні працюватимуть комісії з відбору майбутніх фахівців

Комісії, які відбиратимуть кандидатів на посаду фахівця по супроводу ветеранів розпочнуть роботу 21 жовтня

В Україні 21 жовтня працюватимуть комісії, які обиратимуть кандидатів на посади фахівців для підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб. Головним завданням комісій є виявлення людського потенціалу майбутніх учасників проєкту під час співбесід, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

«Фахівець із супроводу буде першою після родини людиною, яка почне послідовну взаємодію з ветеранами, захисниками/захисницями після їхнього повернення з фронту. Фахівець забезпечуватиме їм індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя», – розповіла директорка Департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Мінветеранів Альона Скорзова.

Згідно з інформацією, комісії для відбору кандидатів на посади фахівців із підтримки ветеранів формуються структурними підрозділами державних (військових) адміністрацій, яким доручено вирішення питань ветеранської політики.

Ці відбіркові комісії працюватимуть відповідно до методичних рекомендацій, підготовлених Міністерством ветеранів, а також за встановленою шкалою оцінювання.

У міністерстві відзначають, що станом на сьогодні 1104 особи подали заяви на конкурсний відбір на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Тим часом постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі, що Кабінет Міністрів розподілив понад 97,345 млн грн субвенції місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також на окремі заходи з підтримки захисників України.

«Здійснено розподіл у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, в обсязі 97 млн 345,234 тис. грн», – зазначив він.

Уряд також вніс зміни до низки постанов, що стосуються підтримки ветеранів. Зокрема, замінено термін «помічник ветерана» на «фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».

Нагадаємо, що ветеран з Київщини здобув три медалі на фестивалі Арнольда Шварценеггера в Іспанії.

Напередодні в столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади.

До слова, ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту Дмитро Івіч Вербич в інтерв'ю розповів про ставлення військових до головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.