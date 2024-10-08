Удар по нафтобазі в Феодосії: з’явилися супутникові знімки

Збройні сили України атакували найбільшу в Криму нафтобазу

У тимчасово окупованій Феодосії на найбільшій у Криму нафтобазі, яку 7 жовтня атакували Збройні сили України, досі триває масштабна пожежа. Журналісти «Схем» оприлюднили знімки об’єкта.

На фото видно стовп диму на території нафтового термінала.

На нафтобазі досі триває масштабна пожежа фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

До слова, територію ураженої в окупованій Феодосії нафтобази захищав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Видання «Радіо Свобода» публікувало супутникові знімки, на яких видно, що цей комплекс дійсно захищав нафтобазу.