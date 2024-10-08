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Удар по нафтобазі в Феодосії: з’явилися супутникові знімки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удар по нафтобазі в Феодосії: з’явилися супутникові знімки
На нафтобазі у Криму досі триває масштабна пожежа
фото: Радіо Свобода

Збройні сили України атакували найбільшу в Криму нафтобазу

У тимчасово окупованій Феодосії на найбільшій у Криму нафтобазі, яку 7 жовтня атакували Збройні сили України, досі триває масштабна пожежа. Журналісти «Схем» оприлюднили знімки об’єкта.

На фото видно стовп диму на території нафтового термінала.

На нафтобазі досі триває масштабна пожежа
На нафтобазі досі триває масштабна пожежа
фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

До слова, територію ураженої в окупованій Феодосії нафтобази захищав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Видання «Радіо Свобода» публікувало супутникові знімки, на яких видно, що цей комплекс дійсно захищав нафтобазу. 

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Теги: Крим війна нафта

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