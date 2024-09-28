Директора реабілітаційного центру, якого звинувачують у насильстві над дітьми, відсторонено

На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявами вихованок закладу

На час проведення перевірки від роботи відсторонили керівника навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області, якого вихованці звинуватили в насильстві. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявами вихованок навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області через можливе насильство, яке скоював над ними директор.

На місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОДА. На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи.

Козицький запевнив, що Львівська ОВА «повністю сприяє розслідуванню».

Нагадаємо, Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Також на Полтавщині у селі Котельва батьки підлітків, які вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім, отримали лише штраф у розмірі 850 гривень.

Також в Одесі жінка протягом ночі знущалася зі своєї 2-річної племінниці та транслювала це у прямому ефірі в соцмережах, щоб залучити якомога більше підписників. Правоохоронці вилучили дівчинку з родини.