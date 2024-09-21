Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Журналісти дізналися, коли з’явиться закон про демобілізацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Журналісти дізналися, коли з’явиться закон про демобілізацію
Військові, які вже 2,5 роки перебувають на фронті, зізнаються у повній зневірі і втраті надії на демобілізацію
фото з відкритих джерел

Міноборони і Генштабу заявили, що досі продовжують відстежувати динаміку мобілізації

Найближчим часом в Україні не планується проводити демобілізацію військових, які служать від початку повномасштабного вторгнення. Жодних законодавчих ініціатив щодо цього досі немає, пише BBC Україна.

У вересні багато військовослужбовців перетнуть межу у 30 місяців служби. Деякі з них більшість цього часу провели на передовій.

Наприкінці минулого – на початку поточного року, коли обговорювали новий законопрект про посилену мобілізацію, в комплекті із ним пропонували провести і демобілізацію ветеранів. Зрештою, закон про посилену мобілізацію ухвалили, а закон про демобілізацію навіть не написали.

Документ з чіткими строками демобілізації Міноборони і Генштаб ЗСУ мали підготувати чи то до жовтня, чи до кінця 2024 року. Але цього, ймовірно, так і не відбудеться найближчим часом, пише BBC.

«Про це немає, що сказати. Ніяких навіть проєктів документів ще немає», – заявив виданню неназваний представник української влади.

Цю ж саму тезу, вже публічно, озвучує колишня заступниця голови оборонного комітету Ради Мар'яна Безугла.

«Пройшло пів року, і від Міноборони не надійшло нічого. Мало того, нічого не розробляється та не планується ні в Міноборони, ні в Генштабі ЗСУ», – наголошує вона.

Інформоване джерело ВВС серед депутатів каже, що військове командування пояснює таку ситуацію недостатніми темпами мобілізації новобранців. Після набуття чинності новим законом про мобілізацію кількість призваних на службу відчутно зросла, але у вересні темпи мобілізації знову пішли на спад, каже неназваний співрозмовник ВВС.

За словами представниці оборонного комітету Ради Ірини Фріз, 18 вересня представники Міноборони і Генштабу заявили депутатам, що досі продовжують відстежувати динаміку мобілізації, щоб зрозуміти, чи вдасться сформувати достатні резерви. Тож законопроект про демобілізацію не з’явиться раніше кінця року.

Інша представниця оборонного комітету, Соломія Бобровська впевнена, що в цьому році закону про демобілізацію не буде, тому що дефіцит солдатів в армії виявився більшим, ніж повідомлялося публічно. За її словами, навіть підвищені темпи мобілізації ще не покрили цей дефіцит, тож і закону про демобілізацію не варто чекати.

«Я на 99% впевнена, що його не внесуть», – каже вона.

У головному управлінні комунікацій Генштабу ЗСУ на запит ВВС заявили, що зможуть коментувати питання демобілізації, коли буде готовий відповідний законопроєкт. Але поки що інформації про нього немає.

Тим часом військові, які вже 2,5 роки перебувають на фронті, зізнаються у повній зневірі і втраті надії на демобілізацію.

«Це вже нікого не цікавить, крім нас», – спересердя заявив боєць ЗСУ на ім'я Сергій, який служить з початку повномасштабної війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі відбувається ротація в деяких бригадах ЗСУ. 

 

Читайте також:

Теги: Міноборони Генштаб закон військові Володимир Зеленський Україна президент законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підписав указ про забезпеченням житлом Героїв України
Зеленський підписав указ про забезпеченням житлом Героїв України
26 серпня, 15:30
28 серпня – Обжинки
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 серпня, 00:05
Росія використовує близько 600 танкерів, що належить до категорії «тіньового флоту»
Україна пропонує партнерам ввести нові санкції проти тіньового флоту РФ – уповноважений президента
3 вересня, 13:55
Зеленський подякував кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені до Курської операції
Абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, – президент
4 вересня, 19:48
Просування Росії в напрямку Покровська зупинилося на одній ділянці лінії фронту
ЗСУ блокують наступ Росії на Покровськ – The New York Times
8 вересня, 16:58
За словами генсека ООН, прохід через Чорне море залишається «критично важливим для глобальної продовольчої безпеки»
Обстріл судна із зерном у Чорному морі: зʼявилася реакція генсека ООН
13 вересня, 02:18
Прем'єр-міністр поспілкувався з пресою по дорозі до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом
Прем’єр Британії відповів Путіну на погрози щодо війни Росії з НАТО
13 вересня, 10:33
У середу головний офіс Gold Apollo в Тайбеї відвідали представники поліції та міністерства економіки Тайваню, які перевіряли робочу документацію компанії та її зв’язки з покупцямм
Тайванська компанія з виробництва пейджерів прокоментувала причетність до вибухів у Лівані
18 вересня, 15:16
Якщо шишки ростуть високо на хвойних – пізно прийде зима
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Події в Україні

ЗСУ переграли ворога на важливому напрямку: ексрозвідник повідомив деталі
ЗСУ переграли ворога на важливому напрямку: ексрозвідник повідомив деталі
Журналісти дізналися, коли з’явиться закон про демобілізацію
Журналісти дізналися, коли з’явиться закон про демобілізацію
На Львівщині стався конфлікт за участю патрульної поліції і ТЦК
На Львівщині стався конфлікт за участю патрульної поліції і ТЦК
Росія готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики: МЗС попередило про небезпеку
Росія готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики: МЗС попередило про небезпеку
ЗСУ потужно вразили два військових арсенали на території Росії
ЗСУ потужно вразили два військових арсенали на території Росії
У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки
У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
38K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2024
20K
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
5417
Стало відомо, коли почнуть розбирати зруйнований росіянами корпус Київської академії Бойчука

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Сьогодні, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Вчора, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Вчора, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Вчора, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Вчора, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Вчора, 14:10

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua