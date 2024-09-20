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Єврокомісія позичить Україні 35 млрд євро: на що підуть кошти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Єврокомісія позичить Україні 35 млрд євро: на що підуть кошти
Зеленський зустрів Урсулу фон дер Ляєн у Києві
скріншот відео з фейсбук-сторінки Володимира Зеленського

Євросоюз зробив новий внесок у відновлення України

Європейська комісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро у рамках зобов'язань G7. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

«Неперервні атаки Росії означають, що Україні потрібна постійна підтримка ЄС. Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7», – написала посадовиця.

За словами фон дер Ляєн, це ще один великий внесок ЄС у відновлення України.

Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Урсулою фон дер Ляєн конкретизував, на що підуть кошти.

«Ці 35 млрд ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист. Також на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах. Це великий для нас дефіцит», – підкреслив глава держави.

Частина коштів, за його словами, буде витрачена й на озброєння, але передусім вітчизняного виробництва. Йдеться про ракети й дрони, які є дешевшими, ніж у партнерів.

«Але ми вдячні нашим партнерам за ту якісну зброю, яку вони запроваджують. І тому частину цих коштів ми готові витрачати передусім на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до України. У соцмережі Х вона зазначила, що це її восьмий візит до Києва.

До відома, Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії. Декілька політиків серед 27 членів комісії обійматимуть ключові для України посади. 

Як повідомлялося, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Також стало відомо, що Європейська комісія виділить ще близько 160 млн євро для допомоги енергетичній системі України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем.

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Теги: Єврокомісія фінансування Україна Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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