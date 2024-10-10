Міноборони затвердило полегшену модель бронежилета: основні характеристики
Маса полегшеного бронежилета складає від 7,5 кг до 12 кг
Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон полегшеного бронежилета. Він призначений для захисту окремих життєво важливих органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями. Про це повідомляє Міноборони.
Пресслужба зазначає, що комплектність полегшеного бронежилета складається з основних та додаткових елементів.
Основний комплект складається з таких елементів:
- чохол фронтальний з м’яким та жорстким бронеелементом;
- чохол фронтальний з м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом та плечовими накладками;
- камербанд (виконаний по аналогії з системою «skeleton»);
- бокові чохли з м’яким балістичним елементом;
- чохол захисту кишківника у вигляді сумки з м’яким балістичним елементом.
Додаткові елементи комплекту:
- захист шиї;
- захист плечей;
- захист паху;
- ремінь розвантажувальний тактичний захисний;
- захист куприка;
- захист стегон;
- захист внутрішньої ділянки стегон;
- конструктивне рішення для військовослужбовців-жінок;
- елемент надання предмета позитивної плавучості.
Міноборони зауважує, що всі додаткові елементи полегшеного бронежилета мають м’який балістичний захист. Також він має такі розміри – S, M, L та XL. Маса полегшеного бронежилета складає від 7,5 кг до 12 кг залежно від розміру та комплектації.
Нагадаємо, що тестування нової полегшеної моделі бронежилета для українських захисників було розпочато у липні.
Раніше Україна сертифікувала перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.
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