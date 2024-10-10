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Міноборони затвердило полегшену модель бронежилета: основні характеристики

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міноборони затвердило полегшену модель бронежилета: основні характеристики
Всі додаткові елементи полегшеного бронежилета мають м’який балістичний захист
фото: Міноборони

Маса полегшеного бронежилета складає від 7,5 кг до 12 кг

Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон полегшеного бронежилета. Він призначений для захисту окремих життєво важливих  органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями. Про це повідомляє Міноборони.

Пресслужба зазначає, що комплектність полегшеного бронежилета складається з основних та додаткових елементів.

Основний комплект складається з таких елементів:

  • чохол фронтальний з м’яким та жорстким бронеелементом;
  • чохол фронтальний з м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом та плечовими накладками;
  • камербанд (виконаний по аналогії з системою «‎skeleton»‎);
  • бокові чохли з м’яким балістичним елементом;
  • чохол захисту кишківника у вигляді сумки з м’яким балістичним елементом.

Додаткові елементи комплекту:

  • захист шиї;
  • захист плечей;
  • захист паху;
  • ремінь розвантажувальний тактичний захисний;
  • захист куприка;
  • захист стегон;
  • захист внутрішньої ділянки стегон;
  • конструктивне рішення для військовослужбовців-жінок;
  • елемент надання предмета позитивної плавучості.
Нова модель бронежилета
Нова модель бронежилета
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Міноборони зауважує, що всі додаткові елементи полегшеного бронежилета мають м’який балістичний захист. Також він має такі розміри – S, M, L та XL. Маса полегшеного бронежилета складає від 7,5 кг до 12 кг залежно від розміру та комплектації. 

Нагадаємо, що тестування нової полегшеної моделі бронежилета для українських захисників було розпочато у липні. 

Раніше Україна сертифікувала перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

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Теги: Міноборони ЗСУ військові війна Україна українці

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