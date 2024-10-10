Міноборони затвердило полегшену модель бронежилета: основні характеристики

Маса полегшеного бронежилета складає від 7,5 кг до 12 кг

Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон полегшеного бронежилета. Він призначений для захисту окремих життєво важливих органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями. Про це повідомляє Міноборони.

Пресслужба зазначає, що комплектність полегшеного бронежилета складається з основних та додаткових елементів.

Основний комплект складається з таких елементів:

чохол фронтальний з м’яким та жорстким бронеелементом;

чохол фронтальний з м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом та плечовими накладками;

камербанд (виконаний по аналогії з системою «‎skeleton»‎);

бокові чохли з м’яким балістичним елементом;

чохол захисту кишківника у вигляді сумки з м’яким балістичним елементом.

Додаткові елементи комплекту:

захист шиї;

захист плечей;

захист паху;

ремінь розвантажувальний тактичний захисний;

захист куприка;

захист стегон;

захист внутрішньої ділянки стегон;

конструктивне рішення для військовослужбовців-жінок;

елемент надання предмета позитивної плавучості.

Нова модель бронежилета фото: mil.gov.ua/Міноборони

Міноборони зауважує, що всі додаткові елементи полегшеного бронежилета мають м’який балістичний захист. Також він має такі розміри – S, M, L та XL. Маса полегшеного бронежилета складає від 7,5 кг до 12 кг залежно від розміру та комплектації.

Нагадаємо, що тестування нової полегшеної моделі бронежилета для українських захисників було розпочато у липні.

Раніше Україна сертифікувала перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.