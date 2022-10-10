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Суттєво похолодає на всій території: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Суттєво похолодає на всій території: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня
В столиці України буде сонячно, без дощу
фото з відкритих джерел

Сьогодні на сході країни пройдуть дощі

У понеділок, 10 жовтня, жителям одного регіону варто прихопити із собою парасольку та теплий одяг. В Україні суттєво похолодає на всій території. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Заході погоду прогнозують без опадів. Температура повітря коливатиметься від +6 до 16 градусів.

На Сході очікуються дощі. Температура становитиме  підніметься від  +9 до +14.

У південних областях буде найтепліше. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +15...+17.

На Півночі буде сонячна погода, без дощу. Температура повітря підніметься до +12...+13.

У центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть  у  середньому  +11...+12 градусів. Без опадів. 

У Києві також сонячно, без дощу. Очікується +12 градусів.

На карті помітно, які регіони накриє дощами.

Суттєво похолодає на всій території: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня фото 1
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Теги: Укргідрометцентр повітря прогноз погоди

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