Суттєво похолодає на всій території: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня

В столиці України буде сонячно, без дощу

Сьогодні на сході країни пройдуть дощі

У понеділок, 10 жовтня, жителям одного регіону варто прихопити із собою парасольку та теплий одяг. В Україні суттєво похолодає на всій території. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Заході погоду прогнозують без опадів. Температура повітря коливатиметься від +6 до 16 градусів.

На Сході очікуються дощі. Температура становитиме підніметься від +9 до +14.

У південних областях буде найтепліше. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +15...+17.

На Півночі буде сонячна погода, без дощу. Температура повітря підніметься до +12...+13.

У центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть у середньому +11...+12 градусів. Без опадів.

У Києві також сонячно, без дощу. Очікується +12 градусів.

На карті помітно, які регіони накриє дощами.