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Німеччина має намір виплатити компенсації живим польським жертвам нацистських злочинів – Politico

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Німеччина має намір виплатити компенсації живим польським жертвам нацистських злочинів – Politico
Очікується, що Шольц оголосить про підтримку оборони східного флангу Польщі
фото з відкритих джерел

Шольц має на меті ще більше покращити відносини своєї країни з Польщею

Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Варшави у вівторок оголосить про заходи щодо покращення німецько-польських відносин, зокрема шляхом компенсації живим польським жертвам нацистських злочинів. Про це повідомляє Politico.

«Слід очікувати, що канцлер оголосить, що щось буде зроблено… для людей, які постраждали від німецького нацистського правління в Польщі та які все ще живі та, наприклад, не мають належного медичного страхування та переживають бідність у старості», – повідомив генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Пол Земяк.

Зазначається, що Шольц має на меті ще більше покращити відносини своєї країни з Польщею після того, як минулого року прем’єр-міністр Дональд Туск вступив на посаду.

До слова, Польща та Німеччина домовилися про створення коаліції бронетанкових засобів на підтримку України. До неї долучаться й інші європейські країни. За словами польського міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, до коаліції приєднаються також Велика Британія, Швеція та Італія.

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Теги: Друга світова війна Польща Німеччина Олаф Шольц соцвиплати

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