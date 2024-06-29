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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Чому МВФ не хоче списати борги Україні?

glavcom.ua
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Президент України Володимир Зеленський та директор МВФ Крісталіна Георгієва
фото: офіс президента

Чому кредитори списують Гані 30% боргів в цьому році, а Аргентині списали 40% в 2020-му?

Мене обурює, коли такі структури як МВФ не розуміють екстраординарність ситуації в Україні і не йдуть на списання боргів нашій країні.

Думаю, це обурює значну частину українського суспільства.

Скільки територій окуповано, який демографічний потенціал втрачено. Геополітичний форс-мажор в чистому вигляді.

Україна зазнала нападу ядерної держави, а будапештський меморандум чомусь не спрацював.

Зате Україна має виконувати свої зобов'язання без будь-якого послаблення.

Чому кредитори списують Гані 30% боргів в цьому році, а Аргентині списали 40% в 2020-му?

І без будь-якої війни.

Звичайно, наш Мінфін сам прогавив історичне вікно можливостей на списання боргів у 2022 році.

Я тоді попереджав – через два роки нам ніхто нічого вже не спише.

І саме так і сталось – тепер нам кажуть – маєте західні пакети допомоги, то платіть.

Подібний ефект заміщення вивчав нобелевський лауреат Джозеф Стігліц в Пуерто-Ріко, якій надали міжнародну допомогу для подолання наслідків урагану, а влада витрачали ці кошти не на відновлення, а на погашення боргів.

Звичайно, наш Мінфін мав на нещодавній конференції G20 у Делі, яка визначала механізми полегшення боргового тягаря для розвиткових країн, ініціювати укладання «київського протоколу» списання боргів для країн, зруйнованих внаслідок військової агресії.

Я це неодноразово пропонував, але це не було зроблено.

Тепер, представник МВФ в Україні пан Грей, каже, що фонд проти списання боргів Україні.

Ну от чому таке відношення, якщо ми дійсно захищаємо західну цивілізацію, як люблять казати наші партнери.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: борг МВФ Україна

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