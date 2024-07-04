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Серед основного дрони і РЕБ: Зеленський провів Ставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Серед основного дрони і РЕБ: Зеленський провів Ставку
Головком Олександр Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на основних напрямках
фото з відкритих джерел

Зеленський на Ставці заслухав командувача Сухаревського, віцепрем'єр-міністр Федорова, міністра стратегічних галузей Камишіна та командувача Повітряних сил Олещука

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні провів Ставку, на якій обговорили виробництво, застосування дронів та РЕБ в Україні. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 862-го дня війни.

«Провів Ставку. Тривале було засідання, серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам», – сказав очільник України.

Зеленський додав, що на Ставці заслухав командувача Сухаревського, віцепрем'єр-міністр Федорова, міністра стратегічних галузей Камишіна та командувача Повітряних сил Олещука: було прийнято важливі рішення. 

Президент України зазначив, що стали відомі деталі поїздки міністра оборони України в США.

«Міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин, а головне, реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну. Підштовхуємо цю логістику», – додав президент.

Також головком Олександр Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на основних напрямках.

«Найбільше боїв на Покровському напрямку, на нашій Донеччині, але кожен напрямок зараз зміцнюємо, від Харківщини до південних. І я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату, кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні. А особливо – 35-та окрема бригада морської піхоти, 44-та і 55-та окремі артилерійські бригади, 71-ша окрема єгерська бригада, 108-ма окрема бригада ТрО і 110-та окрема механізована бригада», – сказав очільник України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 липня, підписав укази стосовно призначення понад 200 суддів, зокрема в місцевих загальних судах.

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Теги: війна Володимир Зеленський Україна безпілотник Рустем Умєров Олександр Сирський

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