Біженці вирішують головну проблему Євросоюзу – Reuters

Чисельність населення Євросоюзу минулого року зросла завдяки мігрантам, зокрема і з України

Минулого року міграція до країн Європейського Союзу сприяла зростанню загальної чисельності населення, навіть незважаючи на те, що смертність продовжувала переважати над народжуваністю. Про це пише Reuters з посиланням на свіжі дані Євростату.

«Після скорочень у 2020 і 2021 роках, які були пов’язані з впливом пандемії Covid-19, кількість населення 27 країн ЄС зросла другий рік поспіль з 447,6 мільйона до 449,2 мільйона людей протягом минулого року», – йдеться у публікації. Чиста внутрішня міграція зокрема включала прибуття переміщених осіб з України», – йдеться у звіті Євростату.

Низький рівень народжуваності в Європі означає, що так звана «природна» складова чисельності населення – народжуваність мінус смертність – з 2012 року залишається негативною та не змінюється

«Це, у поєднанні зі старінням і загальною демографічною кризою призвело до занепокоєння щодо нестачі робочої сили та майбутнього фінансування держав національного добробуту», – пишуть журналісти Reuters.

Нагадаємо, Німеччина залишається привабливою країною для біженців, але й у Швейцарії та Норвегії за минулий рік було подано більше мільйона заяв від бажаючих отримати притулок. А от найменше прохачів притулку було в Угорщині (13), Словаччині (79) і на Мальті (234).