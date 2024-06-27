Якщо втрачені документи. Нардеп розповів, як довести приналежність житла під час війни

На думку експерта, у цифровій ері, у якій ми живемо, повністю втратити всі документи неможливо і можна знайти якісь докази, що людина є власником відповідного житла

Нардеп: «Зараз проводиться робота зі спрощення правового механізму підтвердження права власності як в адміністративній процедурі, так і у судовому порядку»

Відновити втрачені під час війни документи на житло – реально. Про це «Главкому» повідомив голова тимчасової комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії «Слуга народу», народний депутат Павло Фролов і назвав кроки, які необхідно зробити для відновлення документів.

Першим варіантом, за словами нардепа, є звернення до посадової особи чи організації, яка видавала або оформлювала правовстановлюючі документи. Це може бути, наприклад, нотаріус, який посвідчував і зможе видати дублікат документа, що матиме таку саму юридичну силу як і оригінал.

Наступним варіантом, за словами Фролова, є звернення до державного реєстратора, який може видати документ, якщо відомості про нерухомість є у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Як пояснив голова комісії, існує спеціальна процедура проведення державної реєстрації на підставі відомостей Державного земельного кадастру чи відомостей архівного Реєстру прав власності на нерухоме майно, який діяв до 2013 року.

Якщо житло розташоване у Криму, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях, то зареєструвати право власності на нього можна у будь-якого реєстратора чи нотаріуса.

Якщо ці варіанти не підходять, Фролов пропонує звернутися з позовом до суду для визнання права власності у порядку статті 392 Цивільного кодексу України.

На думку експерта, у цифровій ері, у якій ми живемо, повністю втратити всі документи неможливо і можна знайти якісь докази, що людина є власником відповідного житла. За словами Фролова, це можуть бути виписки здійснення банківських проплат за комунальні послуги або інші платежі, що стосуються конкретного об’єкта нерухомості.

Народний депутат зазначив, що зараз проводиться робота зі вдосконалення та спрощення правового механізму підтвердження права власності як в адміністративній процедурі, так і у судовому порядку.

Відповідаючи на питання, скільки за найоптимістичнішими оцінками доведеться чекати українцям, аби отримати перші компенсації за житло на окупованих територіях, нардеп зауважив, що у цьому питанні важливо не створювати безпідставних очікувань та популістських обіцянок, а говорити правду.

Фролов зазначив, що він більш оптимістично налаштований щодо компенсацій за зруйноване житло. Але, на його думку, навряд чи перші компенсації будуть протягом місяців, скоріше за все, це буде через рік, а, може, й більше.

«Щодо уцілілого житла, буде набагато складніше, адже, як я вже казав, ключова і головна перепона – це віднайти фінансові ресурси для компенсації», - додав голова комісії.

Нагадаємо, у Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування. Станом на 3 квітня заявки на компенсацію подали вже 200 українців. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіло, як українці можуть подати заяву до реєстру збитків.

Як повідомлялося, влада Запоріжжя планує відновити зруйновані багатоповерхівки, аби показати, що українці сильніші за окупантів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

До слова, Маріупольська міська рада виграла позов проти Росії за знищення майна комунального підприємства «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у Господарському суді Донецької області. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко. Суд визначив суму відшкодування у 14 млн євро. Зокрема, це перша успішна справа правозахисної ініціативи Mariupol Justice.