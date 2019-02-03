Святійший патріарх Філарет відсутній на інтронізації Епіфанія. Стала відома причина



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90-літньому патріарху не рекомендовано покидати медичний заклад Фото: Станіслав Груздєв / Главком

Філарет відсутній через жорстку рекомендацію лікарів

Почесний патріарх Православної церкви України Святійший Філарет відсутній на інтронізації митрополита Київського Епіфанія. Причини відсутності пояснив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у ході трансляції церемонії інтронізації, повідомляє Главком.

За словами ієрарха ПЦУ, патріарх Філарет відсутній через жорстку рекомендацію лікарів.

На думку медиків, 90-літньому патріарху не рекомендовано покидати медичний заклад, де він зараз перебуває. У Філарета є проблеми з підвищенням тиску.

Вітальний лист Філарета до Епіфанія буде зачитатно у кінці інтронізації і богослужіння.

Нагадаємо, в останні дні колишній предстоятель УПЦ КП перебуває на лікуванні. Через свій стан Філарет не зміг бути присутнім на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», на якому президент Петро Порошенко заявив про намір знову балотуватися на посаду глави держави. Архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій (Зоря) заявив, що Філарет «проходить профілактичні лікувальні заходи».

Зазначимо, зранку неділі у Києві проходить інтронізація митрополита Епіфанія на престол київських митрополитів.

23 січня Святійший патріарх Філарет святкував 90-річчя.