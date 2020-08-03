Свято 3 серпня: що заборонено робити у день Онуфрія Печерського



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Сьогодні церквою вшановується святий Онуфрій Печерський і пророк Єзекіїль

Онуфрій був ченцем Києво-Печерського монастиря і жив в Антонієвих печерах в 12 столітті

Сьогодні, 3 серпня, віряни вшановують пам'ять преподобного Онисима або Семена, а у світі відзначають У День кавуна й День поцілунків з дзеркалом.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 серпня вшановує пам'ять святого Онуфрія Печерського і пророка Єзекіїля. У народі день назвали Онуфрій Мовчазний.

Онуфрій був ченцем Києво-Печерського монастиря і жив в Антонієвих печерах в 12 столітті. Його останки і зараз знаходяться в монастирі. На жаль, точно не відомо, чому Онуфрія зарахували до лику святих. Але є відомості, що він був безмовним самітником, тримав строгі і тривалі пости, як і багато оточуючих його ченців. У нього також був суворий характер.

Традиції та звичаї на 3 серпня

На Онуфрія ладнають засіки — відведені місця для зерна в коморах. Селянам треба засіки просушити, дошки перевірити, щоб взимку миші не прогризли.

Прибрати треба також в шафах, комодах, тумбочках. Вважалося, що ці дні – останні теплі. Тому треба винести зимові речі просушитись, провітритися, особливо хутряні вироби. Саме час випрати теплу ковдру і висушити її.

Також потрібно поміняти ємності для зберігання круп та інших сипучих. Тоді вони завжди будуть повні. А якщо залишити в старій посуді, то вас чекає голод.

Що сьогодні не можна робити

Наші предки назвали Онуфрія Мовчазним. У цей день потрібно було за повір’ями всі роботи проводити в мовчанні. Сказати щось можна тільки в крайньому випадку, наприклад, при пожежі чи нещасному випадку. Сьогодні варто зайнятися ремонтом та прибиранням господарських приміщень, все провітрити, висушити, викинути гнилі дошки, замінити на нові. При цьому теж треба мовчати. Якщо порушити заборону, то за повір’ям вас будуть чекати хвороби і неприємності.

Прикмети на 3 серпня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: – холодна ніч – зима буде ранньою і морозною; – грозовий дощ – осінь буде сирий; – сорока голосно кричить – зима буде теплою; – багато жолудів – наступний рік буде вдалим; – павук не плете павутину – скоро задощить.

3 серпня іменини

Іменини у Івана, Анни, Федора, Онисима, Георгія, Онуфрія, Євгенія, Романа, Петра і Насіння.