«Там є три речі, про які можна мріяти»: захисник Євген Чуднецов розповів про полони

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Звільнений з полону військовий Євген Чуднецов розповів про злочини російських окупантів
Військовий Євген Чуднецов заявив, що в російському полоні катували навіть без допитів

Український військовий Євген Чуднецов із позивним «Чудік», який двічі перебував у полоні, розповів про системні катування, жорстокість і нелюдське поводження з боку російських військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал журналістки Раміни Есхакхай Ramina. 

За словами Чуднецова, у другому полоні він відчув суттєву різницю між російськими військовими та бойовиками так званих «ДНР». «Росіяни, звісно, виграли з величезним відривом у жорстокості. У катуваннях і знущаннях вони дадуть фору будь-кому», – розповів він.

Військовий зазначив, що допити супроводжувалися регулярними побиттями, які тривали протягом усього періоду полону. «Все, що їм було потрібно, вони вибили за перші два тижні. Але це продовжувалося весь строк. Навіть коли «не били», щоденні перевірки були приводом отримати по ребрах або по ногах», – сказав Чуднецов.

За його словами, наприкінці перебування в колонії в Оленівці російським військовим фактично дали повну свободу дій. Чуднецов також розповів, що в полоні люди фактично втрачають будь-які надії. «Там є три речі, про які можна мріяти: щоб сьогодні не катували, щоб була ціла буханка хліба, а не четвертинка, і щоб не було так холодно. У другому полоні вже не було мрій. Це місце, де мрії вмирають», – сказав він.

Євген Чуднецов, позивний Чудік – начальник медичної служби бригади Азов. За роки своєї військової служби двічі побував у росіян у полоні. Вперше потрапив до в’язниці у самопроголошеній ДНР у 2015 році, під час боїв за Широкине. Там окупанти засудили його до 30 років позбавлення волі як «зрадника» – Чуднецова, який родом із міста Макіївка, що на Донеччині, вважали «своїм». Вдруге потрапив у полон у 2022 році, після виходу з Азовсталі, разом з іншими оборонцями Маріуполя. Був звільнений у травні 2023 року. За час перебування в неволі Євген Чуднецов схуд на 45 кг: він розповідає, що пережив катування, зокрема і струмом, і регулярні побиття.

Раніше Герой України, військовослужбовець 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Любомир Мікало розповів в інтерв’ю «Главкому», що під час 42 діб безперервного перебування в оточенні на Сумщині жодного разу не виходив на телефонний зв’язок із рідними.

