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Двічі був у полоні: неймовірна історія звільненого захисника «Азовсталі»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Двічі був у полоні: неймовірна історія звільненого захисника «Азовсталі»
Уперше Євгена обміняли 2017 року
фото з відкритих джерел

Із ворожого полону визволили воїна полку «Азов» Євгена Чуднецова

Україна 6 травня в рамках обміну з РФ повернула ще 45 захисників і захисниць «Азовсталі». Із ворожого полону також визволили воїна полку «Азов» Євгена Чуднецова, який вже двічі побував у застінках окупантів. Про це у Facebook розповіла Анна Ковальська.

За її словами, Євген Чуднецов родом із Макіївки, боєць полку «Азов» із позивним «Чудик». Уперше він потрапив до полону 14 лютого 2015 року під час боїв біля Широкиного.

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Там йому дали 30 років колонії, «прокурор ДНР» вимагав розстріляти.

«Я був квінтесенцією світового зла: з добробату, місцевий, із татуюванням тризуба», – розповідав тоді Євген.

Уперше Євгена обміняли 2017 року.

«Я готовий був ще сидіти в полоні «ДНР», лише б Росія рухнула нахрін!», – казав Євген після першого полону і розповідав про катування і жахи.

Після звільнення з полону Євген знову встав на захист України. І знову потрапив до полону з «Азовсталі».

Раніше повідомлялося, що, з полону 6 травня повернули подружжя. Ілля та Катя побралися на «Азовсталі».

Нагадаємо, Україна 6 травня повернула додому 45 полонених. Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». 

Також кількість українських військовополонених, які перебувають в РФ чи на окупованих територіях, є більшою, ніж росіян у нас.

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Теги: росія історія прокурор звільнення

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