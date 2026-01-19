Сили оборони захопили окупанта, який розстріляв полонених бійців на Курщині

Глава держави наголосив, що «кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне»

Сили оборони взяли в полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених. Злочин стався у жовтні минулого року на Курщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави провів зустріч із першим заступником голови СБУ Олександром Покладом, заслухавши його доповідь. «Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині. Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді представників Служби безпеки. Глава держави погодив нові бойові операції.

До слова, суд зобов'язав до довічного ув'язнення 36-річного російського військовополоненого Сергія Тужилова з позивним «Алтай». Росіянин був засуджений за страту українських військовополонених.

Сергій Тужилов стрілець-штурмовик 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ. За даними слідства, Сергій Тужилов воював на боці Росії у Вовчанську у 2024 році. Тоді під час штурму росіянин зі своїм поплічником розстріляв українських військових, яких було взято у полон. Окупант здійснив постріл у потилицю українського захисника з табельного автомата.