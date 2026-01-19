Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони захопили окупанта, який розстріляв полонених бійців на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони захопили окупанта, який розстріляв полонених бійців на Курщині
Український лідер заслухав доповідь першого заступника голови СБУ
фото: Офіс президента

Глава держави наголосив, що «кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне»

Сили оборони взяли в полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених. Злочин стався у жовтні минулого року на Курщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави провів зустріч із першим заступником голови СБУ Олександром Покладом, заслухавши його доповідь. «Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині. Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді представників Служби безпеки. Глава держави погодив нові бойові операції.

До слова, суд зобов'язав до довічного ув'язнення 36-річного російського військовополоненого Сергія Тужилова з позивним «Алтай». Росіянин був засуджений за страту українських військовополонених.

Сергій Тужилов стрілець-штурмовик 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ. За даними слідства, Сергій Тужилов воював на боці Росії у Вовчанську у 2024 році. Тоді під час штурму росіянин зі своїм поплічником розстріляв українських військових, яких було взято у полон. Окупант здійснив постріл у потилицю українського захисника з табельного автомата.

Читайте також:

Теги: СБУ полон Володимир Зеленський вбивство Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За матеріалами справи, після втечі з військової частини ЗСУ фігурант переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району
На Волині затримано дезертира, який виправдовував війну РФ проти України
24 грудня, 2025, 12:00
Президент назвав розмову з очільницею Єврокомісії «дуже теплою та хорошою»
Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії: деталі
23 грудня, 2025, 17:54
Трамп та Зеленський на зустрічі у Білому домі у серпні 2025 року
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
26 грудня, 2025, 22:55
Франція анонсувала передачу Україні ППО SAMP/T NG у 2026 році
Україна отримає найпотужнішу систему ППО SAMP/T NG
23 грудня, 2025, 13:48
Зеленський провів зустріч із Кулебою
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу
5 сiчня, 13:33
Глава держави запросив предстоятеля церкви Кіпру (праворуч) відвідати Україну
Зеленський зустрівся з очільником Кіпрської православної церкви
7 сiчня, 14:40
Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський
Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський
16 сiчня, 15:01
Трамп заявив про укладення «сильної» безпекової угоди для України, до якої «активно залучені» європейські партнери
Мирні переговори: Трамп зробив перші заяви
28 грудня, 2025, 21:07
Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами
Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами
31 грудня, 2025, 20:10

Події в Україні

Президент: Росія очікує моменту, аби завдати масованого удару
Президент: Росія очікує моменту, аби завдати масованого удару
Зеленський назвав імʼя нового заступника командувача Повітряних сил
Зеленський назвав імʼя нового заступника командувача Повітряних сил
Сили оборони захопили окупанта, який розстріляв полонених бійців на Курщині
Сили оборони захопили окупанта, який розстріляв полонених бійців на Курщині
Кулеба у кардигані за $3 тис. радить українцям ходити в ресторани
Кулеба у кардигані за $3 тис. радить українцям ходити в ресторани
Окупанти атакували Харків: є загибла, понад десяток поранених
Окупанти атакували Харків: є загибла, понад десяток поранених
Синоптикиня Діденко повідомила, коли чекати на послаблення морозів
Синоптикиня Діденко повідомила, коли чекати на послаблення морозів

Новини

Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Сьогодні, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua