Дружина полоненого морпіха написала Джоан Роулінг листа про чоловіка

Неллі Іванова розповіла відомій письменниці про чоловіка, який у катівнях цитує Поттеріану напам'ять

Морпіх Олександр Іванов пройшов пекло Маріуполя і вже майже чотири роки перебуває в російському полоні – місці, страшнішому за Азкабан. Його дружина Неллі написала листа Джоан Роулінг, аби розповісти про Сашка – людину, яка стала «живою книжкою» для побратимів у неволі. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті ТСН.

Сашко – «поттероман» із морської піхоти

Олександр Іванов – один із найбільших фанатів творчості Джоан Роулінг в Україні. В його квартирі в Миколаєві – ціла полиця книг, колекційні фігурки, а на тілі – кілька тематичних татуювань. На руці в нього Патронус на фоні лісу та Дари Смерті, а в дружини Неллі такий самий напис: «After all this time? Always» (Після стількох років? Завжди).

Побратими, які повернулися з полону, розповідають неймовірне: у найтемніші часи в російських тюрмах Сашко по пам’яті переповідав іншим усі сім томів історії про Гаррі Поттера. Це допомагало полоненим воїнам триматися за реальність і вірити в диво.

Останні слова з Маріуполя

Остання зустріч Сашка з родиною відбулася 25 січня 2022 року. Тоді він поїхав у чергове відрядження – до Маріуполя. Далі були тижні блокади та рідкісні повідомлення: «Ми поїли, все нормально». 12 квітня о третій ночі він написав дружині востаннє: «Все. В нас нічого немає, ми не знаємо, що робити».

Лист до Джоан Роулінг

Уже майже чотири роки Сашко в полоні. Останні два – у мордовській колонії. Неллі вирішила, що голос Сашка має почути сама авторка магічного світу. Вона написала Джоан Роулінг про те, як її чоловік бореться з дементорами реального світу.

«Дорога Джоанно, я пишу вам від імені свого чоловіка, який перебуває в неволі, що гірша за Азкабан. Мені здається, Саші було б важливо знати, що ви знаєте про нього і чекаєте на диво разом з його родиною. Дякуємо за світ, який вчить, що мужність і любов перемагають темряву», – ідеться у листі Неллі Іванової до Джоан Роулінг.

Звісно, Джоан не може відкрити двері тюрми закляттям «Алохомора», але Неллі вірить: увага світової спільноти може наблизити момент, який вона моделювала в голові мільйон разів.

«Я мабуть не зможу нічого сказати, я просто його обійму і буду плакати», – каже Неллі.

Восьмирічний син Олександра та Неллі Демид не бачив тата рівно чотири роки. І його головне бажання залишається незмінним: «Саша Іванов, повертайся додому!».

