Морський піхотинець вразив учасників форуму в Давосі розповіддю про жахи російського полону

Іван Наконечний пояснив, що вижити йому допомогла природна українська волелюбність

Військовослужбовець 1-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти Іван Наконечний понад три роки провів у російському полоні. Про пережите він розповів під час панельної дискусії в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Як інформує «Главком», відповідне відео бригада поширила на YouTube.

«Я провів у російському полоні три роки та п’ять місяців. Говорити про те, що росіяни дотримуються Женевської конвенції? Ні! Вони нелюди, садисти. Росіяни знущалися з полонених українців у всьому, починаючи з харчування – усі бачили, якими виснаженими повертаються військовополонені. Нас постійно катували електричним струмом – без жодних обмежень на частини тіла. Ми могли ходити лише зігнутими, у супроводі собак, із закритими очима. Будь-який вихід із камери означав жорстокі побої. Я хочу наголосити на тому, що ми маємо говорити про полонених оборонців Маріуполя, які вже четвертий рік перебувають у російських в’язницях, і ставлення до них надзвичайно жорстоке», – розповів військовослужбовець.

Свідчення у Давосі: морський піхотинець, який боронив Маріуполь, розповів про роки у полоні

Іван Наконечний додав, що вижити йому допомогла природна українська волелюбність.

Також морський піхотинець розповів про силу пропаганди у Росії. Людям із екранів телевізора там постійно кажуть, що росіяни воюють із неонацизмом та НАТО, а не з українцями.

Раніше колишній військовополонений Максим Колесников розповів на саміті миру у Швейцарії свою історію. Фото змарнілого українця, який після багатьох місяців у неволі вперше куштує яблуко, свого часу вразило світ.

«Я розумію, що це мій обов’язок тому, що мої друзі, мої побратими залишаються в полоні. Нещодавно був обмін, і були звільнені люди з мого батальйону. Я бачив людей, які мали вигляд скелетів, вони повністю виснажені», – розповів українець.

Максим Колесников зазначив, у світі бракує розуміння, що таке насправді російський полон.

Також російський військовий Руслан, який уже сім місяців перебуває в українському полоні, під час телефонної розмови зі своїми родичами зіткнувся з несподіваною реакцією: дідусь і бабуся не повірили, що на зв’язку справді їхній онук, і почали фактично допитувати його.