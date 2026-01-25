Головна Країна Суспільство
Надія Карбунар
Надія Карбунар
6 грудня 2025 року Любомир Мікало нагороджений званням Героя України
фото з архіву Любомира Мікала

Любомир Мікало: «Боронь Боже, виходити на телефонний зв’язок на позиції»

Герой України Любомир Мікало, військовослужбовець 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, за 42 доби безперервного перебування в оточенні на Сумщині жодного разу не міг поговорити з рідними телефоном. Про те, як воїни підтримують зв’язок із рідними, Герой розповів в інтерв’ю «Главкому».

За понад 40 днів перебування на позиції група Любомира майже завжди мала стабільний зв’язок із командуванням. «З підвалу виводили антенний кабель на вулицю, чіпляли метра півтора над землею, щоб був більш-менш якийсь зв'язок. Були один чи два випадки, коли пропадав, бо, можливо, глушив ворог», – розповів військовослужбовець.

Водночас спілкування з рідними на передовій для наших бійців – розкіш, оскільки телефони на позицію бажано не брати взагалі.

«Перед виходом на позицію я попросив у командира дозволу дати його номер телефону дружині про всяк випадок. Коли виходив до наших хлопців на зв'язок, казав: «У нас усе добре. Передайте, будь ласка, дружині, що все гаразд, ми тримаємося». І, відповідно, потім уже від неї мені новини з дому передавали. Тобто прямого зв'язку, щоб ми могли почути один одного, на жаль, не було. Боронь Боже, виходити на телефонний зв’язок на позиції, бажано взагалі туди телефон не брати», – наголосив Любомир.

Теги: ворог Герой України телефон

42 доби в оточенні. Герой України розповів, що не варто брати з собою на позицію
