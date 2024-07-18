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Обстріл «Охматдиту»: Німеччина прийняла на лікування важкохворих дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обстріл «Охматдиту»: Німеччина прийняла на лікування важкохворих дітей
Більшість з постраждалих в «Охматдиті» дітей – онкохворі
фото: glavcom.ua

Діти прибули до Німеччини у супроводі близьких родичів

Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше проходили лікування в дитячій лікарні «Охматдит», що зазнала обстрілу з боку росіян 8 липня. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Зазначається, що до Німеччини було евакуйовано на лікування вісьмох дітей віком від кількох місяців до 15 років, більшість з них – онкохворі. Діти прибули до Німеччини у супроводі близьких родичів.

«Ракетний обстріл дитячої клініки в Києві ще раз показав незбагненну нелюдськість, з якою Путін веде свою агресивну війну проти України. Саме тому ми продовжуємо нашу гуманітарну підтримку України всіма силами», – розповіла глава МВС Німеччини Ненсі Фезер.

Нагадаємо, 8 липня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит».

Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

Також повідомлялося, що у момент російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві в ній перебували й пацієнти з Молдови, одній дитині в цей час якраз робили операцію. 

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Теги: Охматдит Німеччина

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Обстріл «Охматдиту»: Німеччина прийняла на лікування важкохворих дітей
Обстріл «Охматдиту»: Німеччина прийняла на лікування важкохворих дітей
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