В Україну прибув Patriot з Німеччини – Зеленський
Зеленський заявив про посилення української ППО
Система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
«Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок», – сказав Зеленський.
Він заявив, що Україна в небі зможе зробити більше.
«Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України», – додав президент.
Зеленський також повідомив про доповідь голови СБУ Василя Малюка і «хороші результати у протидії колаборантам».
«Є також деякі речі, про які ми зараз публічно не можемо говорити. Просто не варто. Окупант повинен це відчути», – додав президент.
Нагадаємо, 8 липня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари.
Як повідомлялося, 5 липня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що Україна отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Німеччина обіцяла Києву ще в середині червня.
Раніше повідомлялося, що влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.
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