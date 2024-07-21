В Україну прибув Patriot з Німеччини – Зеленський

Зеленський заявив про посилення української ППО

Система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок», – сказав Зеленський.

Він заявив, що Україна в небі зможе зробити більше.

«Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України», – додав президент.

Зеленський також повідомив про доповідь голови СБУ Василя Малюка і «хороші результати у протидії колаборантам».

«Є також деякі речі, про які ми зараз публічно не можемо говорити. Просто не варто. Окупант повинен це відчути», – додав президент.

Нагадаємо, 8 липня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари.

Як повідомлялося, 5 липня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що Україна отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Німеччина обіцяла Києву ще в середині червня.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.